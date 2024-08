Alicia Villareal y Cruz Martínez: supuesta tercera en discordia revela que la madre de él padece cáncer

El matrimonio entre Alicia Villareal y Cruz Martínez ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Todo comenzó cuando el productor fue captado junto a una mujer misteriosa en un bar, lo que inició los rumores de una presunta infidelidad.

La cantante, quien se encontraba de gira en ese momento, se enteró de la situación durante un encuentro con la prensa. Su reacción al saber esto fue simplemente darse la vuelta y no seguir hablando al respecto.

Tras esto, Alicia le reveló a Gustavo Adolfo Infante que ya se había separado definitivamente de Cruz: “Al terminar la entrevista, me dijo: ‘Gustavo, no es la primera y va a ser la última, porque esto ya se acabó’. Le digo: ‘¿Definitivamente?’. Y me dice: ‘No hay vuelta atrás’”, indicó el periodista.

En cuanto a la identidad de la mujer misteriosa, se dijo que se trataba de Germaine Valentina, una cantante que colabora con Martínez. Sin embargo, la joven ha negado categóricamente estos señalamientos y, de paso, reveló que esta polémica llega en medio de la presunta crisis de salud que enfrenta la suegra de Alicia Villareal.

Mamá de Cruz Martínez tiene cáncer, asegura supuesta tercera en discordia entre el músico y Alicia Villarreal

En un video para redes sociales, Valentina dejó en claro que, pese a todo, seguirá trabajando con Cruz Martínez, por quien pidió un poco de empatía, pues su mamá estaría enfrentando el cáncer.

La artista reiteró esta información en una entrevista reciente para el programa ‘Chisme no like’, en la que aseguró que fue el propio Martínez quien le dio permiso para revelar este asunto.

“Está triste y está cabizbajo, pues no solo por este chisme sino por lo que también comenté de su mamá. Muchos medios están diciendo que yo lo comenté sin su autorización y yo lo comenté con autorización. O sea, yo le pregunté al señor Cruz si yo podía decir esta realidad que todos los que trabajamos con él sabemos, y él dijo que sí, por eso lo dije” Germaine Valentina

Germaine Valentina afirma desconocer la situacion actual entre Alicia y Cruz

Durante la plática, aseguró no saber si Alicia Villareal y Cruz Martínez se están divorciando. No obstante, volvió a dejar en claro que ella no fue la “manzana de la discordia” entre ellos.

“Yo no sé si están enfrentando una situación de divorcio o no porque no hablamos de temas personales, ni matrimoniales, ni nada. Yo lo que sé es que lo que yo he visto evidentemente porque trabajamos juntos y estamos mucho tiempo en el estudio de grabación todos, es que obviamente está afectado”, indicó.

Hasta el momento, ni Alicia Villareal NI Cruz Martínez han dado a conocer oficialmente su separación, así como tampoco se han pronunciado sobre la salud de la mamá de este último.

