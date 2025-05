Alicia Villarreal regaña a Francisco Cantú por andar metido en escándalos: “No estamos en la secundaria”

Tras una serie de controversias que han rodeado a Francisco Cantú, Alicia Villarreal decidió romper el silencio y hacerle un llamado público para que deje de generar más escándalos. En declaraciones a medios como Sale el Sol, la cantante de 53 años fue tajante al expresar su molestia con la actitud del cantante y sus conflictos con Romina Mircoli, hija de Dulce.

“Yo no tengo tiempo para hacerle caso al circo. Ya le mandé un mensaje, ya le dije que se comporte, que tenemos que ser adultos y que no estamos en la secundaria”, comentó a ‘Sale el sol’.

Pese a la polémica, Alicia Villarreal considera que Francisco Cantú no es una mala persona:

Él es muy divertido, es muy platicador, no que creo que sea por mala persona pero ve esto como un show. Esto no es un show, ya se ve demasiado grosero y muy abusivo. Yo ya le mandé su mensaje”, sentenció.

Alicia Villarreal niega romance con Francisco Cantú por Cruz Martínez / Redes sociales

Alicia Villarreal desmiente romance con Francisco Cantú

Los rumores sobre un supuesto romance entre Alicia Villarreal y Francisco Cantú comenzaron tras declaraciones del propio Cantú en el programa ‘Vivalavi’, donde aseguró que salió con la cantante después de que ella se separó de Cruz Martínez. Alegó, incluso, que fue el productor Hugo Mejuto quien lo alentó a invitarla a salir.

Sin embargo, Alicia Villarreal desmintió rotundamente esa versión. En entrevista con Pati Chapoy, aclaró que entre ellos solo existió una relación laboral y de amistad.

“Ni siquiera sé por qué el señor (Francisco Cantú) dice eso. Jamás he salido con él”, sentenció de manera tajante. La cantante señaló que Francisco le abrió algunos conciertos en el marco del show GranDiosas, pero nada más.

Alicia Villarreal / TV Azteca

¿Qué conflicto tiene Francisco Cantú con la hija de Dulce?

El conflicto escaló tras el fallecimiento de Dulce, cuando Cantú comenzó a lanzar serias declaraciones contra Romina Mircoli, hija de la fallecida cantante. Según Cantú, Romina tenía una mala relación con su madre y la maltrataba y llegó a pegarle.

Recientemente, el equipo legal de Romina lanzó un comunicado denunciando amenazas de muerte, pero no señaló a nadie en particular. Sin embargo, sí se alzó la voz para pedir respeto a la vida privada de Alicia Villarreal, solicitando que cesaran los rumores.

“En un mundo donde la información fluye sin cesar, es fundamental recordar la importancia del respeto y la privacidad. Dos mujeres valiosas, Romina Mircoli y Alicia Villarreal, están siendo sometidas a un trato injusto, de acoso y mentiras por parte de una persona que busca aprovecharse de la polémica que genera para beneficio propio”, sostiene el comunicado.

Dulce, Romina Mircoli y Francisco Cantú / Redes sociales

Alicia Villarreal revela si Romina Mircoli la ha contactado

Alicia Villarreal afirmó que, aunque ha estado en contacto con el equipo de Romina Mircoli, no desea involucrarse más en la polémica.

“Sí estoy enterada y les he tomado las llamadas a otro tipo de gente del equipo de ellos, pero ahorita yo no puedo con más”, dijo Villarreal, quien se mantiene enfocada en su pleito legal con su ex y aún esposo Cruz Martínez.

Alicia Villarreal pone un alto a las especulaciones y deja claro que no desea ser parte de los escándalos que envuelven a Francisco Cantú.

