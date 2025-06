Mamá de Gala Montes es coronada reina del orgullo LGBT+ ¡tras ser acusada de homofóbica por su propia hija!

En la tarde del 2 de junio se llevó a cabo la conferencia de prensa de la tercera marcha del Orgullo LGBT+ de la Alcaldía Miguel Hidalgo, la cual se celebrará el próximo sábado 14 de junio a las 12 p.m. En el evento estuvieron presentes figuras como Gaby Ruiz, Damaris Rojas, Dulce Gipsy, La Barbie de Tepito, entre muchas más, como Crista Montes, quien resultó ser nombrada reina de la marcha.

Crista Montes, madre de la actriz Gala Montes, será una de las figuras principales en la próxima marcha del Orgullo LGBT+ 2025 en Ciudad de México. Aunque su nombramiento como reina de la comunidad ha sido celebrado en redes por algunos sectores, también revivió un escándalo familiar que lleva casi un año sin resolverse: las acusaciones de homofobia que lanzó su hija, quien dijo haber sido rechazada por su madre al declararse bisexual.

En medio del reconocimiento a su activismo y su supuesto apoyo a la diversidad sexual, la mamá de Gala aseguró sentirse orgullosa de tener hijas dentro de la comunidad LGBT+, pero sus palabras no fueron suficientes para borrar las declaraciones que hizo la actriz hace unos meses. “Lo que digan ellas no es mi responsabilidad”, dijo Crista, dando a entender que no piensa responder directamente a los señalamientos de sus hijas, pero tampoco los olvida.

¿Gala Montes acusó a su mamá de homofobia?

La relación entre Gala Montes y su madre se fracturó públicamente a mediados de 2024, cuando la joven actriz conocida por su trabajo en telenovelas y exconcursante de La casa de los famosos México 2024, decidió hacer públicos varios conflictos familiares. Uno de los más graves fue la acusación de homofobia en contra de Crista, al asegurar que su madre la había rechazado luego de que le confesara que era bisexual.

En ese entonces, Gala también compartió que su mamá había sido su representante artística desde la infancia, pero que decidió despedirla al descubrir presuntas irregularidades en el manejo de sus ganancias. La actriz señaló que, lejos de apoyarla, su madre buscó desacreditarla públicamente, lo que hizo más dolorosa su salida del núcleo familiar.

“Mi mamá no me aceptó como soy. Cuando le dije que era bisexual, me rechazó”, expresó Gala en entrevistas anteriores, palabras que todavía resuenan en redes sociales cada vez que el nombre de Crista aparece relacionado con el activismo LGBT.

¿Cuál será el papel de Crista Montes en la marcha LGBT 2025?

Crista Montes fue elegida como reina de la comunidad 2025 para la marcha del Orgullo que se realizará en la alcaldía Miguel Hidalgo el próximo sábado 14 de junio. La noticia fue confirmada por ella misma a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción y gratitud por la distinción.

“Estoy bien orgullosa de que me invitaran como reina de la comunidad LGBT”, comentó Crista en un encuentro con medios, retomado por la periodista Berenice Ortiz. Y aunque evitó profundizar en los problemas con sus hijas, sí aprovechó para enviar un mensaje a las familias: “Mi cariño, mi amor por ellas no se modifica porque sean lesbianas ni bisexuales. Ese es el ejemplo que quiero dar a todos los papás”.

El nombramiento generó opiniones encontradas. Por un lado, algunos aplaudieron que una madre apoye públicamente la diversidad sexual de sus hijas. Pero por otro, muchos cuestionaron la autenticidad de su postura, recordando que tanto Gala como su hermana Beba, quién actualmente sale con una mujer, han expresado sentirse dolidas y desplazadas por Crista.

¿Qué dice Crista sobre las acusaciones de Gala Montes sobre ser homofóbica?

Lejos de evitar el tema, Crista Montes ha respondido de manera indirecta a las declaraciones de Gala, dejando en claro que no tiene intención de entrar en una guerra de palabras, pero tampoco se quedará callada ante lo que considera injusto.

“Lo que digan ellas no es mi responsabilidad, por eso acepté la invitación para corresponder y de alguna forma, no tanto para callar bocas, sino porque mis hijas pertenecen a la comunidad” Crista Montes

Muchos internautas se han preguntado si este reconocimiento en la marcha podría significar un intento de redención o incluso una estrategia de relaciones públicas. Mientras tanto, Gala Montes ha preferido no emitir comentario alguno ante el reciente nombramiento de su madre, lo que deja en suspenso si existe algún tipo de acercamiento entre ambas.