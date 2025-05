Mamá de Gala Montes considera que el mánager y novio de su hija Gala, Icho, destruirá su carrera

La polémica continúa alrededor de Gala Montes (24 años), tras las declaraciones de su exnovia, la influencer Anna Porter, quien la tachó de ser una oportunista y malagradecida. Además, señaló que Icho Van, actual mánager y novio de la actriz, se aprovecha de ella.

Mamá de Gala opina sobre su romance con su mánager, Icho Van

Crista Montes, mamá de la también cantante, habla al respecto: “Esa persona (Icho) no sabe manejar esa carrera. Estoy segura de que no van a durar. Eso me lo dicen los años de experiencia”.

“Yo veo lo que otras personas no ven. Lejos de calmar las aguas, se aprovecha. Icho no dice nada. Al contrario, hace más negocios y yo no veo que la carrera de mi hija suba”, comentó.

Le preguntamos si lo conoce en persona y nos dijo: “En una ocasión comimos juntos, pero no iba para mánager y menos si duerme con ella. Eso no funciona. Gala lo sabe. Siento que Icho no va a durar en ese puesto. Si como novio o esposo es difícil, imagínate laboralmente. Por lo que sé, no sirve. No debes meterte con tu representada. Eso es nefasto”.

Mamá de Gala Montes opina sobre la relación de su hija con Icho Van: “Es abusivo” / Redes sociales

Mira: ¿Crista Montes en la calle? No de dejará herencia a sus hijas ni a su nieta; VIDEO

Mamá de Gala Montes arremetecontra Icho, novio y mánager de Gala Montes

“Gala no es pend... pero si quiere partirse la madre, ¡que se la parta! No le va a levantar la carrera. Mejor que él se compre otro coche. No es que sea mala persona, pero se me hace una situación abusiva. Como mánager no se debería meter con ella (en la intimidad) y menos si tiene 40 años. Se pasa de vivo. Navega con bandera de idio...”.

Sobre las declaraciones de Anna Porter, quien aseguró que Gala era bipolar, mitómana, dijo: “Esta persona está muy enojada. Lo que se da, se da de corazón”.

Respecto las acusaciones de que Gala utilizó a Anna para ganarse a la comunidad LGBTQ+, comentó: “Tal vez sí fue una estrategia, pero estuvo muy mal dirigida. Esa táctica se le volteó, porque eso debió de haber sido para La casa de los famosos. Quiso hacerlo como tipo Wendy y se agarró de ese asunto del movimiento. Trató de ser polémica y no le salió”.

“Todo México la quería. Hubiéramos engrandecido esa posición. Yo no me hubiera enfocado en la música, sino más bien en el posicionamiento de que todas las mujeres la siguieran. De ahí a las telenovelas y ya después la música. Salió muy fuerte como ‘la novia de México’. Hubiera hecho una imagen bonita, elegante, grandota, fuerte, empoderada”.

Mamá de Gala Montes opina sobre la relación de su hija con Icho Van: “Es abusivo” / Redes sociales

Mira: Mamá de Gala Montes arremete contra Icho Van, novio de la actriz: “Dientes de serrucho”

Mamá de Gala Montes culpa a Beba Montes por usar a la comunidad LGBT+ como estrategia

Crista considera que todo esto es culpa de su otra hija, ‘la Beba’:

“Agarraron cualquier cosa que les llegó. Ni siquiera la buscaron. Debieron haber esperado una buena oportunidad, no agarrar cualquier chin....era”. Crista Montes

“Ahí las decisiones fueron de ‘la Beba’ con la agencia que hace carnavales y que maneja puro gay. Lo que se tenía que hacer era no comerse el mundo a puños, sino agarrar una excelente oportunidad. ’La Beba’ quería figurar y hacerse la mánager y la estrella, cualquiera que saliera del reality tenía chamba”.

Cree que Gala está arrepentida de sus decisiones. “No tiene la misma posición y se da cuenta. Bueno, esa es mi humilde opinión. Yo ya no me meto en eso. Soy la mamá. Le guste o no al mundo entero. No voy a volver a trabajar con ella, pero en algún momento de la vida nos vamos a arreglar”, finalizó

Mamá de Gala Montes opina sobre la relación de su hija con Icho Van: “Es abusivo” / Redes sociales

¿Qué dijo Anna Porter de su presunta relación con Gala Montes?

“Es una malagradecida y más cuando dijo que todo lo que le había regalado era clon”. “Es cambiante, bipolar y mitómana. Su energía me absorbía”,

“Siento que al principio anduvo conmigo como estrategia para ganarse a la comunidad LGBTIQ+ y después se encariñó un poco”. “Icho la va a hundir. Es narcisista y solo le sacará provecho. Él quita y no da. Ella lo mantiene”.

Mira: Gala Montes lanza pedrada a su ex Anna Porter, dice que a ella no la compran con dinero: “Mucha sanguijuela”

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas , ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .