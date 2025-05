Joanna Vega-Biestro arremete contra Crista Montes tras desheredar a su hija, Gala Montes: “¿Cuál herencia?”

Hace algunos días, Crista Montes, mamá de Gala Montes, sorprendió a todos al dar a conocer que tanto la actriz como su otra hija, Beba Montes, no formaban parte de su testamento.

Previo a la celebración del Día de las madres, la señora aprovechó un encuentro con la prensa para desmentir los rumores que apuntan a que ya se gastó el dinero ganado tras su entrevista con Adrián Marcelo y, de paso, reveló que no les dejará nada a sus hijas de herencia cuando muera.

Si bien se podría pensar que su decisión está basada en los problemas que ha tenido con las celebridades en los últimos años, Crista dejó claro que no es así.

Crista Montes

“Mi punto de vista es que no hay que dejar dinero a los hijos. Hay que gastárselo. Algo que he aprendido en esta situación es que los papás no deben dejarse en último lugar. Ese fue un gran error que cometí yo, siempre ponerme en último lugar”