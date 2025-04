Mamá de Gala Montes arremete contra Icho Van, novio de la actriz: “Dientes de serrucho”

Crista Montes, mamá de Gala Montes, que apenas estuvo en el ojo del huracán tras haber dado una polémica entrevista al youtuber Adrián Marcelo, compartió una publicación que a poco de compartida, está creando una nueva controversia en las redes. Te contamos qué dijo ahora la señora que ha logrado que los reflectores apunten nuevamente a ella.

A través de una publicación en Instagram, Crista Montes escribió un mensaje en el que llama “dientes de serrucho” a Icho Van, mánager de Gala con quien ella confirmó tener una relación abierta a finales del año pasado.

Pese a los rumores de separación, tras las fuertes críticas que Gala recibió por ser su novia y por supuestamente haber fingido pertenecer a la comunidad LGBTQ+, hace apenas unas semanas ambos realizaron un viaje por Europa, confirmando que su relación sigue.

Ahora, luego de que Icho compartiera una publicación en sus redes en la que hace referencia a los problemas que Gala y su mamá han tenido, Crista no se quedó callada. Publicó una captura de lo que publicó Icho Van en su Intagram y escribió:

El mánager de Gala compartió una foto en la que se puede ver a Gala Montes posando y en la que añadió un comentario haciendo referencia a un fuerte pleito entre la actriz y su mamá. “Queen of cereal, a mí aviéntame los cereales que quieras mi reina”, fue el comentario que desató el enojo de Crista, que hizo evidente en su perfil de Instagram.

Echando un vistazo al pasado, Crista Montes reveló en la entrevista con Adrián Marcelo el incidente que tuvieron ella y su hija con un plato de cereal:

“Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal. Le di una cach3tada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me g0...lpear0n. Beba me agarró mientras Gala me g0.lp3aba”.