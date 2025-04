¿Gala Montes golpeó a Karime Pindter en un evento navideño? La influencer rompe el silencio y lo aclara

En medio de todo el escándalo generado por la entrevista que le realizó Adrián Marcelo a Crista Montes, mamá de Gala Montes, para su canal de YouTube, la actriz fue acusada de, presuntamente, haber violentado a Karime Pindter.

Incluso, un usuario aseguró tener el video del supuesto percance que habría provocado el distanciamiento definitivo entre las celebridades. Según las especulaciones, todo habría ocurrido durante un evento navideño organizado por la televisora que trasmitió ‘La casa de los famosos México’.

Aunque se desconoce qué causó el conflicto, el internauta afirma que Gala no solo insultó a Karime, sino también la golpeó y jaloneó, dejando conmocionados a todos los presentes.

Aunado a todo esto, el youtuber Alejandro Zúñiga dejó ver que karime, por alguna razón, no ha querido hablar sobre el asunto: “Si un día Karime habla de lo que le hizo Gala y también físicamente, se van a ir pa’ atrás, así te lo pongo. Hay muchas cosas que aún no se han destapado”, resaltó.

Karime Pindter / IG: @manelyk_oficial / @karimepindter / X: @RCulturaPop

¿Qué pasó entre Gala Montes y Karime Pindter?

Si bien Gala y Karime se hicieron buenas amigas durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, actualmente están distanciadas. Todo comenzó hace algunas semanas, cuando la actriz respondió con un “true (verdad)” a un tuit que acusaba a la influencer de, presuntamente, sabotearla laboralmente al contactar marcas para decirles que cobraba menor dinero por sus servicios.

La también cantante no quiso dar muchas declaraciones sobre el tema y solo se limitó a decir que Karime la había “decepcionado”, pues, aparentemente, esta la ignoró cuando le pidió ayuda.

Ante esto, la exintegrante de ‘Acapulco Shore’ simplemente confirmó el distanciamiento y dijo sentirse esperanzada de que, en algún futuro, puedan resolver sus diferencias para retomar su amistad.

Gala Montes / FB: Gala Montes

¿Gala Montes golpeó a Karime Pindter? Esto dijo la influencer

En un reciente encuentro con la prensa, Karime Pindter rompió el silencio y negó haber sido violentada por Gala Montes. Incluso, aseguró no haber asistido al evento en el que se dice que ocurrió la presunta agresión.

Karime Pindter “Para nada pasó. Justo me mandaron mensaje de ‘oye, que en una posada, que no sé que’. Le dije, ‘ni al caso. Ni fuimos a ninguna posada, jamás ha pasado nada de eso. No sé dónde saldría tal confusión’. Para nada pasó eso”

Pese a la aclaración que dio, muchos usuarios creen que solo está “mintiendo” para “proteger” a Gala de las críticas y esperan que, en un futuro, pueda “decir la verdad”.

El rumor fue iniciado por Alejandro Zuñiga, difundido por algunos seguidores de karime y amplificado por la prensa amarillista. Quedó claro que no era cierto la supuesta agresión. Además, hablo tan bonito de Gala que estoy seguro que ella sabrá valorar profundamente este gesto. pic.twitter.com/GauPIfTGmT — Diego (@Dieguin23_) March 31, 2025

¿Qué dijo Karime Pindter sobre la entrevista de Crista Montes, mamá de Gala Montes?

Durante la conversación, la también presentadora fue cuestionada sobre su postura ante la entrevista que le hizo Adrián Marcelo a Crista Montes, mamá de Gala Montes. En respuesta a eso, manifestó que no quería opinar del asunto.

“Yo de eso no voy a dar ningún comentario. No me voy a meter en eso. Yo respeto muchísimo a Gala, entonces, no voy a hablar”, puntualizó.

Si bien dijo no estar de acuerdo con algunas declaraciones que ha dado la actriz en su momento, admitió que aún espera poder arreglar las cosas con ella, pues sigue siendo muy importante en su vida, pese a todo lo que ha pasado.

“Yo la adoro. Ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero espero que pronto podamos ser las amigas que fuimos en ‘La casa de los famosos’. Si puedo verla pronto y volver a convivir, feliz de la vida. El distanciamiento sí es inminente, pero es una amiga. Ella sabe que es una persona especial para mí”, resaltó.

Hasta el momento, Gala Montes no se ha pronunciado ante los comentarios de Karime Pindter y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para promocionar su próxima pelea de box con Alana Flores, en el ‘Supernova stickers orígenes’.

