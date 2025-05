¿Gala Montes confirma robo de su hermana, Beba? Ella dice: “Esta perra no me vuelve a morder”

En medio de los problemas que ha tenido con su madre, Crista Montes, por la serie de declaraciones que ha hecho en su contra, así como su entrevista con Adrián Marcelo, se reportó que Gala Montes estaría peleada con su hermana, Beba.

Si bien las dos se han mostrado muy unidas, principalmente después de que la actriz saliera de ‘La casa de los famosos México’ 2024 hace algunos meses, se dice que las hermanas Montes tuvieron una fuerte discusión por un presunto robo e incumplimiento de ciertas peticiones.

Checa: Mamá de Gala Montes considera que el mánager y novio de su hija Gala, Icho, destruirá su carrera

Según información compartida por la cuenta de X (antes Twitter) de ‘Portada IA’, Gala Montes se molestó con su hermana, Beba, tras descubrir que, presuntamente, esta le robó y quiso culpar de todo a su madre, Crista Montes.

A su vez, Beba se enojó con su hermana al saber que, supuestamente, descuidó a su hija mientras participaba en ‘Tentados por el destino’ conducido por Itatí Cantoral. Aparentemente, la actriz le habría pedido al papá de la niña, quien a su vez la entregó a la nueva pareja sentimental de Beba.

“Beba Montes y Gala Montes se pelearon. Gala descubrió en una auditoria que la que le robó fue ‘la Beba’ y culpó a doña Crista. Beba se enojó porque le encargó a su hija. Gala se la entregó a su papá. El papá (de la niña) se la fue a dejar a (Itzel) Lechuga”, se reportó.

Todo esto ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, ya que muchos han notado que, desde su salida de ‘Tentados por la fortuna’, Beba ya no se muestra tan cercana a su hermana y lo único que ha dicho es que, en un futuro, se reunirá con ella para “chismear”.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se señala a Beba de estar en contra de su hermana. En su momento, una fuente cercana a la familia Montes contó en exclusiva para TVNotas que, presuntamente, a la joven madre le convenía que su hermana estuviera peleada con su madre, ya que, de esa forma, podría seguir manipulándola y aprovechándose de ella.

No te pierdas: Joanna Vega-Biestro arremete contra Crista Montes tras desheredar a su hija, Gala Montes: “¿Cuál herencia?”

En medio de todo esto, Gala Montes confirmó que había sido víctima de robo tras salir de ‘La casa de los famosos México’ 2024, asegurando que los responsables habían sido personas “de su confianza”.

En entrevista para ‘Sale el sol’, la actriz confesó que se considera una persona “inocente”, ya que ha confiado en la gente equivocada.

Gala Montes

“Salí de ‘La casa de los famosos’ y me pasaron muchas cosas. Me robaron. Se me acercó mucha gente con malas intenciones y uno, pues es inocente. Estoy aprendiendo de la vida. Con esta fama de ‘La casa de los famosos’, pues mucha gente se aprovechó”.