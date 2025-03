Mamá de Gala Montes reacciona a polémica de Beba Montes: “Yo mantuve a dos hijas y no tuve que pro...”

Tras la reciente entrevista entre Crista Montes y Adrián Marcelo, ahora surge una nueva controversia que involucra a su hija, Beba Montes, quien recientemente participa en el reality ‘Tentados por la fortuna’.

Recientemente, un usuario difundió información que señala que Beba Montes trabajó supuestamente como dama de compañía en un restaurante-bar. Según la publicación, el establecimiento organiza eventos nocturnos para adultos, y por si fuera poco, se compartieron supuestas pruebas del pasado de la hermana de Gala.

En el material difundido hay imágenes y conversaciones anónimas en las que se sugiere que Beba tenía esta actividad.

Beba Montes / IG: @labebamontes

Beba Montes admite su pasado: “Tenía que mantener a mi hija”

Ante la duda de estos señalamientos, Beba Montes rompió el silencio y supuestamente ante el temor de que su mamá divulgara esa información en la entrevista con Adrián Marcelo, terminó por admitir en una transmisión en vivo que, en efecto, trabajó en dicho lugar, aunque defendió su decisión argumentó que su prioridad era el bienestar de su hija.

“Sí, trabajé ahí. Tenía que mantener a mi hija y lo hice de la manera en que pude. No le debo explicaciones a nadie”, expresó la hermana de Gala Montes en respuesta a los comentarios en redes sociales.

“Trabajaba en un restaurante de niñas, porque al rato lo va a sacar la pin... ardida. Sí fui p... tita, como dices. Fui una p... tita de esas, porque, mi reina, no ganaba el dinero que ganaba mi hermana y yo tenía que mantener a mi hija y a mí nadie me ayudaba. Entonces fue lo que encontré en ese momento y me vale pit.... A mi nadie me dio de tragar, ni ustedes ni ella ni nadie”, refirió molesta ante los malos comentarios de su pasado.

Beba Montes, Gala Montes :

Porque la hermana de la talentosísima actriz, filántropa, cantante y genio Gala Montes ha declarado que era mujer de paga en un bar de mala muerte.

🫦🔥

Todo lo hacía para mantener a su hijo; bien pudo pedir trabajo en Walmart, pero jamás se…

Mamá de Beba y Gala Montes reacciona a esta polémica

Crista, mamá de Gala Montes compartió en entrevista telefónica a ‘Chisme de TV’ que no tenía conocimiento a detalle de esta situación, aseguró que su hija ya era mayor de edad cuando trabaja en este lugar.

“Tan a detalle no sabía si sabía que trabaja en ese restaurante por supuesto que a mí ya no me pidió permiso. Ella era mayor de edad por supuesto, tan a detalle no sabía”. Crista Montes

Crista afirmó que comprende que su hija, Beba Montes, justificara sus acciones alegando que debía mantener a su hija. Sin embargo, señaló que ella también tuvo que hacerse cargo de dos hijas y nunca recurrió a la esa actividad.

“Ella sale en un video diciendo que era para mantener a la niña. Hay veinte mil trabajos, donde no es necesario pro..., Yo mantuve a dos hijas y no fue necesario prostituirme. Esas respuestas ya están muy trilladas” Crista Montes

Gala y Beba Montes / Redes sociales

Como madre, Crista expresó su pesar y lamentó tener que enfrentarse a la doble moral de la sociedad. Sin embargo, aunque le duele aceptarlo, reconoce que ya no es responsable de las decisiones que tomen sus hijas.

“Me siento mal y me tengo que defenderme de la sociedad, de la doble moral. Varios reporteros defienden eso. Lo digo por Michelle Ruvalcaba que dice: ‘Con todo esto lo que la señora está destapando’. Claro que me duele, pero yo no tengo que guiar mi vida para que esto no se destape. Claro que me duele pero ella ya es mayor de edad, lo más lógico es no se dediquen a a esto porque tienen hijos”, concluyó.

