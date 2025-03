¿Mamá de Gala Montes ya trabaja con Adrián Marcelo? Celebra millones de vistas en su entrevista

Crista Montes, madre y exrepresentante de la actriz Gala Montes, generó controversia luego de aceptar la entrevista de Adrián Marcelo, quien ha sido abiertamente enemigo de Gala desde su participación en ‘La casa de los famosos México’ 2024.

Sin embargo, pese a que las críticas le llovieron a la madre de Gala Montes, eso no impidió que Crista sorprendiera nuevamente ahora con una supuesta relación laboral con el comediante regiomontano, lo que ha desatado una ola de comentarios divididos en redes sociales.

Algunos usuarios apoyan que Crista Montes hubiera aceptado el dinero del creador de contenido y diera su propia versión. Sin embargo, muchos consideran que se vendió al aceptar la entrevista de Adrián Marcelo, enemigo declarado de su hija.

Mira: Adrián Marcelo pide perdón a Crista Montes, mamá de Gala: “Me arrepiento de haber causado dolor”

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

¿Crista Montes trabaja con Adrián Marcelo y ofrece descuento para sus shows?

En una transmisión en vivo, Crista Montes sorprendió a sus seguidores al ofrecer un código de descuento exclusivo para disfrutar de uno de los shows de Adrián Marcelo. Esto confirmó que su vínculo con el comediante va más allá de una simple conversación, y habría una colaboración profesional.

“El código de descuento para lo de Adrián es ‘Crista’. Les dan el 50 por ciento,” Crista Montes

La noticia generó revuelo, especialmente después de acercamiento entre Crista y Adrián Marcelo surgió en medio de una fuerte controversia. Además, por si fuera poco, Crista Montes compartió en sus historias que la entrevista con Adrián Marcelo ya rebasó el millón de vistas: “Ya sobrepasamos el millón y soporten”

La transmisión no terminó ahí. Crista Montes fijó un mensaje que decía #CristaYaNoLloraCristaFactura, un claro mensaje sobre su determinación de seguir adelante a pesar de los conflictos familiares y el escrutinio público.

Cabe señalar que desde que anunció que había grabado entrevista con Adrián Marcelo aseguró que el público se llevaría una gran sorpresa y manifestó su simpatía por el regiomontano.

“Una gran experiencia. El señor Adrián Marcelo en toda la extensión de la palabra. No cabe duda que la historia la cuentan las cámaras”, comentó la mamá de Gala Montes.

Crista Montes acusa a Gala Montes y a Beba de haberla golpeado

En la entrevista, Crista Montes reveló detalles de la agresión que sufrió de parte de sus hijas. Aseguró que Gala y Beba la agredieron físicamente luego de que iniciaron una discusión, porque no había un desayuno disponible para Gala.

“Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando me pidió comida, le dije que comiera cereal como yo; ante eso, ella se paró enfrente de mí de manera desafiante y aventó mi plato de cereal”, contó Crista.

“Le di una cachetada, pero ella me la regresó. De hecho, fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba”.

La mamá de Gala se encontró con Adrián Marcelo / YouTube

Montes describió este momento como uno de los más dolorosos de su vida. Esto por el impacto emocional que le causó.“Yo no me puedo imaginar golpeando a mi mamá, y mucho menos que mi hermana me ayude a pegarle”, comentó entre lágrimas.

Finalmente, reiteró que todo lo que ha dicho es verdad. Incluso, buscó un acercamiento con Gala Montes en la final de ‘La casa de los famosos México’ 2024. Sin embargo, la actriz y su hermana se molestaron por esta acción debido a que habían pedido a la producción que no asistiera.

