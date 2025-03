Adrián Marcelo pide perdón a Crista Montes, mamá de Gala: “Me arrepiento de haber causado dolor”

Este domingo 23 de marzo estrenó en YouTube, la esperada entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes en el pódcast ‘Un porro con Adrián Marcelo’, donde la mamá de Gala contó cómo fue la presunta agresión que sufrió por parte de sus hijas y se mostró muy abierta y relajada con el también influencer.

El exparticipante de La casa de los famosos México ofreció una disculpa pública dirigida a la mamá de Gala Montes:

“Le debo ofrecer una disculpa por lo que la hemos hecho pasar su hija y yo y los involucrados en toda esta tormenta que se ha hecho,” expresó Marcelo al inicio del episodio.



Adrián Marcelo pide perdón a la mama de Gala Montes en su pódcast

Marcelo explicó que su opinión sobre Crista Montes cambió tras haber tenido un contacto directo y profesional con ella y lamentó haber herido a Gala con comentarios sobre su mamá.

Gala Montes y Adrián Marcelo / Captura de pantalla

“Acepté que utilicé eso como un ataque vil porque no hay explotación infantil. Qué bueno que podemos aclarar de una vez que no pienso eso. Lo usé vilmente para hacerle daño a su hija. Le ofrezco una disculpa y si tuviera a su hija enfrente sinceramente se la ofrecería”. Adrián Marcelo

El conductor atribuyó este cambio en su perspectiva al profesionalismo con el que Montes manejó la situación:

“Bastó ver la carta que usted nos mandó como contrapropuesta, el profesionalismo, la forma en la que se conduce. Me queda claro lo que le aportó a la vida de su hija”. Adrián Marcelo

Adrián Marcelo muestra su apoyo a Crista Montes

Adrián Marcelo admitió que su reacción inicial fue emocional y visceral y explicó cómo responde bajo presión o conflicto:

“Me arrepiento de haber causado dolor… Cuando nos vemos amenazados en una situación hostil, tendemos a desconectarnos y que van con la intención de herir, de hacer daño. Hay personas que somos viscerales”. Adrián Marcelo

Gala Montes y Adrián Marcelo / Captura de pantalla

Adrián Marcelo mencionó que su disculpa surgió tras un análisis calmado y reflexivo, y no simplemente por la reacción pública a sus comentarios.“Haciendo en frío el análisis, pues no van esas cosas,” concluyó.

Este episodio se suma a una serie de contenidos que han captado una gran atención en redes sociales, donde Adrián Marcelo había cuestionado públicamente la relación entre Crista y Gala Montes, lo que provocó una ola de confrontaciones mediáticas.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

En un gesto conciliador, Adrián Marcelo reiteró su reconocimiento hacia el papel fundamental que Crista Montes ha jugado en la carrera de su hija:

“Yo espero que salga igual de liberada que yo, desde esta plática. Quien haga una reflexión honesta le va dar el crédito de lo mucho que le aportó a su hija”, dijo Adrián Marcelo y finalmente prometió a la mamá de Gala que no volvería a meterse con la actriz y cantante. “Le doy mi palabra no me vuelvo a meter con su hija”.

