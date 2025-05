Gala Montes responde a su ex, Anna Porter, tras llamarla “malagradecida” y “gay cuando le conviene”

La empresaria e influencer Anna Porter reveló en exclusiva a TVNotas cómo comenzó su vínculo con la actriz Gala Montes, una conexión que, aunque en su momento pareció “especial”, se esfumó tras apenas tres meses.

En entrevista con TVNotas, Porter, quien mantuvo una relación sentimental con la actriz, se sinceró sobre lo que vivió a su lado. Afirmó que Montes solo la utilizó para ganar popularidad dentro de la comunidad LGBTIQ+ y no escatimó en calificativos para describirla: “malagradecida, bipolar, mitómana y gay cuando le conviene”.

Durante la charla, la influencer compartió varios episodios de su noviazgo con la actriz y confesó sentirse engañada, sobre todo porque, según ella, Gala le prometió dejar a su entonces pareja, Icho Van, para estar con ella.

“Se la pasó conmigo el 14 de febrero y el 17 regresó con su ex. ¿Por qué? Es una buena actriz (ríe)”, comentó. También relató que mientras estuvieron juntas, entre enero y marzo, Montes alternaba su tiempo entre ambas relaciones: “Un día dormía con él y al otro conmigo. Recuerdo que decía: ‘Hoy no puedo’, y al otro día: ‘¿A qué hora llegas? Estoy ansiosa por verte’. Ahí supe que me mentía”.

Anna Porter revela su versión sobre su relación con Gala Montes / Alejandro Isunza / Liliana Carpio / Redes sociales

Gala Montes desconoce a Anna Porter

Después de que sus declaraciones salieran a la luz, los medios abordaron a Gala Montes para conocer su versión. Su reacción fue tajante e inesperada: “¿Quién? No la conozco”, dijo con expresión de desconcierto.

La actriz no ofreció ninguna declaración al respecto sobre la empresaria que también señaló que Gala Montes abusó de su confianza y sobre todo la hizo sentir utilizada.

“Jamás quise dañar su imagen. Creí que ella sabía querer bonito. No es justo que me quede callada. Lo que hizo es abuso de confianza. No estoy despechada, tampoco perdí mi dignidad, pero me faltó carácter. ¡Me sentí utilizada! Es gay cuando le conviene. Digamos que es heteroflexible”, contó a TVNotas Anna Porter.

Anna Porter desmiente a Gala Montes con video

No obstante, Anna Porter respondió en redes sociales con un video en el que contrastó lo que dijo Gala de que no la conoce y mostró un fragmento de una aparición de la actriz en el programa ‘Sale el sol’. En esa emisión, los conductores le preguntaron quién era su persona favorita entre un presentador del programa ‘Hoy’ y la propia Anna Porter. Gala, sin dudarlo, eligió a la influencer: “¿Cómo lo supieron, chismosos? Pues Anna Porter”.

La dinámica continuó con la pregunta de la periodista Joanna Vega-Biestro: “¿Todavía son amigas?”, a lo que Montes respondió: “Claro, está aquí conmigo”. Acto seguido, las cámaras enfocaron a Anna Porter en el detrás de cámaras del programa, confirmando su presencia como acompañante de la actriz.

¿Quién es Anna Porter, ex de Gala Montes?

Se hizo viral por hacer contenidos de viajes y de ejercicio en redes sociales.

en redes sociales. Es defensora de los derechos de los grupos vulnerables, mujeres , niños, comunidades indígenas, migrantes y LGBTIQ+ .

, . Con el Dalai Lama

Exporta tequila a Reino Unido. Cuenta con 273 mil seguidores en Instagram y 1.6 millones en TikTok.

