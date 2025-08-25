Influencer muere tras caer de un puente en Paraguay mientras grababa material para redes sociales: VIDEO

La noche del jueves 14 de agosto, un trágico suceso conmocionó a miles de usuarios en redes sociales. Un joven influencer de 26 años conocido por sus arriesgados contenidos en TikTok, perdió la vida al caer desde una altura de aproximadamente 30 metros mientras intentaba grabar un video. ¿De quién se trata?

¿Quién es el famoso influencer que murió tras caer de un Puente?

El influencer Fredy B, cuyo nombre real aún no ha sido confirmado oficialmente por sus familiares, era un joven paraguayo de 26 años que había ganado notoriedad en redes sociales, especialmente en TikTok, por realizar contenido catalogado como “extremo” o “arriesgado”.

Aunque no contaba con millones de seguidores, su popularidad iba en ascenso, gracias a una fórmula que mezclaba adrenalina, desafíos urbanos y una personalidad carismática frente a la cámara.

Fredy comenzó a publicar contenido en redes alrededor de 2021, según registros de videos anteriores que circulan en la red (antes de ser eliminado en redes). Su presencia se hizo más visible en TikTok y en menor medida en Instagram, donde compartía clips de retos urbanos, escaladas sin protección, caminatas sobre estructuras elevadas y otras actividades que implicaban cierto riesgo físico.

Silueta muerte / Canva

¿Cómo murió el influencer Fredy B?

Según los primeros reportes, Fredy B escaló hasta la parte más alta del puente, donde se encuentran paneles solares instalados para el sistema de iluminación. Sosteniendo su celular con aparente intención de grabar un video, el influencer se preparaba para realizar una de sus ya conocidas maniobras temerarias. Sin embargo, segundos después, perdió el equilibrio y cayó al vacío ante la mirada atónita de varios policías que se encontraban en el lugar y también registraron los hechos.

El cuerpo de emergencias acudió rápidamente, pero nada pudo hacerse. Fredy fue declarado muerto en el lugar.

La escena, que quedó registrada en un video que ya circula ampliamente en redes, ha sido catalogada por muchos usuarios como un ejemplo de hasta dónde puede llegar la búsqueda de popularidad en plataformas digitales. “Las vistas no valen la vida”, comentaban algunos internautas, mientras otros expresaban condolencias y pedían respeto por la familia del joven.

Una de las influencers más famosos a nivel mundial en contenido caracterizado como “extremo” es la rusa Angela Nikolau, que con fotos como esta, se ha ganado el asombro y seguimiento de millones de fans y seguidores.

Selfie, chica rusa en edificio / Redes sociales, canva

¿Qué ha dicho la familia de Fredy B tras su muerte?

Tras la tragedia, las cuentas oficiales de Fredy B en TikTok, Instagram y otras redes sociales fueron cerradas o puestas en privado. Esta decisión ha generado aún más especulación entre seguidores, algunos de los cuales creen que se intenta ocultar o proteger parte del contenido que podría estar relacionado con el accidente.

La familia del joven, por su parte, ha recibido el cuerpo y ha optado por mantenerse en silencio ante los medios. Por el momento, el entorno cercano de Fredy ha pedido respeto por el dolor que atraviesan.

La muerte de Fredy B ha reabierto un debate urgente sobre los límites del contenido que se comparte en redes sociales, especialmente entre jóvenes creadores que buscan fama y monetización a través de videos llamativos o peligrosos.

