Tunden a Gala Montes en redes, luego de que su madre reveló que sus hijas la agredieron: “Quería una esclava”

La polémica persigue a Gala Montes luego de que su madre, Crista Montes, rompiera el silencio sobre un presunto episodio de violencia familiar. En la reciente y muy polémica entrevista con Adrián Marcelo, la señora Montes afirmó que fue agredida físicamente por sus dos hijas, Gala y Beba, tras una discusión.

Estas declaraciones han desatado una fuerte reacción en redes sociales, donde los usuarios han criticado duramente a Gala y exigen que dé su versión de los hechos.

Crista Montes y Adrián Marcelo en entrevista / YT: UPC Adrián Marcelo / IG: @galamontes

¿Qué dijo Crista Montes sobre la agresión de Gala y su hermana?

En la entrevista publicada el 23 de marzo, en el canal de YouTube ‘UPC Adrián Marcelo’, la cual la llegó al millón de vistas, Crista Montes ofreció detalles sobre la disputa familiar que la llevó a distanciarse de sus hijas. Según su relato, todo comenzó cuando concedió una entrevista a TVNotas en la que confirmó estar alejada de Gala Montes.

“Todo empezó a raíz de que yo di una nota en TVNotas. Yo la di porque abrí una cafetería en Zumpango… Al inaugurar la cafetería no las vieron… Lógico, la reportera de TVNotas me habla y me dice: ‘Hace mucho que no vemos a tus hijas’… Pues sí, estoy distanciada de Gala… El día que sale la entrevista, se enoja Gala, y sale y dice todo lo que dice en su “en vivo””,, explicó.

Sin embargo, las tensiones se intensificaron cuando Gala se molestó por la publicación. Según Crista, el conflicto escaló a la violencia física por una aparente discusión sobre la falta de un desayuno. “Yo estaba comiendo un plato de cereal, y Gala se enojó porque no había un ‘buffet’ como ella quería. Cuando le dije que comiera cereal, se puso desafiante y aventó mi plato”, relató la madre de la actriz.

La situación se tornó más grave cuando, según Crista, respondió con una cachetada, la cual Gala devolvió. "(Gala) fue por su hermana y entre las dos me golpearon. Beba me agarró mientras Gala me golpeaba”, aseguró Crista, calificando este momento como uno de los más dolorosos de su vida.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales con Gala Montes ante las acusaciones de su madre?

Tras la difusión de la entrevista, las redes sociales estallaron en críticas hacia Gala Montes. En plataformas como X, numerosos usuarios han manifestado su indignación, exigiendo que la actriz aclare su versión de los hechos. Algunos internautas han decidido dejar de seguirla, argumentando que las acusaciones son demasiado graves como para ignorarlas.



“Pegarle a tu mamá, ¿en serio?”



“Recién viendo la entrevista, no me imagino el corazón de esa niña para golpear a su madre de esa manera. Lo peor que le puede pasar a Gala es tener a su hermana a su lado. Qué negro corazón deben de tener para hacerle eso a su propia progenitora… No justifiquen, golpear a tu propia madre es lo más bajo que hay.”



“Jamás voy a olvidar la cara de Crista al narrar cómo su hija la golpeó y la cara de @adrianm10 llena de compasión hacia ella. Ojalá Gala pague todo lo que le hizo a su madre.”



"¿Por qué se niegan a aceptar que Gala Montes es un asco de persona?”



“Yo nunca le levantaría la mano a mi madre, así ella quiera golpearme yo nunca le respondería ni la golpearía con mi hermana como lo hizo Gala Montes.”



"¿Así o más machista, Gala? De feminista, nada. Ella no quería una mamá ni una manager, quería una esclava. Su sueldo era vivir bajo un techo y ‘tener comida’, sin dar en sí el dinero para las compras.”



A pesar del aluvión de críticas, Gala Montes no ha emitido ninguna declaración pública sobre las acusaciones hasta el momento. Mientras tanto, su actividad en redes sociales muestra que se encuentra disfrutando de un viaje por Europa, lo que ha intensificado aún más el enojo de los usuarios que consideran insensible su actitud ante la gravedad de las declaraciones de su madre.