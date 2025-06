Esposa del ‘Escorpión dorado’ rompe el silencio tras escándalo de infidelidad, ¿separación a la vista?

Alex Montiel, también conocido como ‘el Escorpión dorado’, se volvió tendencia por la presunta infidelidad hacía su esposa, Dana Arizu, con la creadora de contenido, Fabiola Martínez.

Toda esta situación comenzó en 2023, después de que se revelaran unas fotografías comprometedoras del también conductor de televisión. En aquel entonces, él y su esposa, a través del canal de YouTube ‘La lata’, confesaron que tenían una relación abierta; es decir, los dos podrían salir con otras personas, sin que esto significara un engaño.

“Acordamos que tanto Alex como yo teníamos la posibilidad de poder salir con cualquier otra persona, y que eso iba a ser aceptado por nosotros, porque al final eso era lo que en este momento y hoy está sumando a la relación”, dijo Dana en aquel entonces.

Si bien en ese momento el asunto no pasó a mayores, recientemente el tema resurgió después de que Fabiola Martínez, la presunta amante del influencer, contradijera esta versión en una entrevista con Adrián Marcelo y asegurara que Alex quería tener un hijo con ella.

Esposa de Escorpión Dorado / Redes sociales

¿Alex Montiel, ‘el Escopión Dorado’ engañó a su esposa?

Durante la conversación, Fabiola Martínez aseguró que ‘el Escorpión Dorado’ y su esposa no tienen una relación abierta, como lo quisieron hacer creen en su momento, explicando que se dijo eso solo para proteger la imagen pública de él.

También señaló que su relación con el creador de contenido iba tan en serio que él le habría sugerido tener un hijo: “Él está operado y él me dijo: ‘Me voy a desamarrar (en referencia a revertir su vasectomía) para tener un bebé’”, indicó.

Incluso, recordó que, en su momento, Alex Montiel, nombre real del influencer, habría comentado sus planes de tener familia con ella con el productor y actor, Óscar Burgos, ‘el Perro guarumo’ y su esposa, Caro.

Por supuesto, todo esto causó mucha controversia en redes sociales. Si bien algunos han criticado a Alex por “engañar” a su esposa, otros creen que todo es mentira y solo se trata de una venganza personal por parte de Adrián Marcelo y la influencer, Fabiola.

Y es que, en su momento, Marcelo se molestó con Montiel después de que este último entrevistara a Gala Montes, con quien ha tenido una guerra de dimes y diretes desde que participaron en ‘La casa de los famosos México 2’.

¿Cómo reaccionó la esposa de ‘el Escorpión dorado’ ante el nuevo escándalo de infidelidad?

A través de historias de Instagram, Dana Arizu, esposa de ‘el Escorpión dorado’, lanzó un contundente mensaje para los “haters”, así como también, aparentemente, para Fabiola Martínez.

Esposa de ‘el Escorpión Dorado’ “Cada comentario negativo solo los refleja a ustedes. ¿De verdad creen que el dinero es la base de la felicidad? ¿Tan vacías sus vidas?”

De igual manera, dejó claro que bloqueará a cualquier usuario que le comente cosas negativas, pues no quiere “toxicidad” en su vida.

“Bloquearé comentarios porque puedo poner límites a personas tóxicas. Ojalá encuentren algo que los haga muy felices para que enfoquen su energía en eso”, expresó.

Esposa de Escorpión Dorado / Redes sociales

¿Dana Arizu, esposa de ‘el Escorpión dorado’, que le contestó a Fabiola Martínez, la supuesta amante de su esposo?

Horas después de su mensaje, la esposa de ‘el Escorpión Dorado’ compartió un video señalando que no le gusta darle foto a los dramas estilo ‘Mujer casos de la vida real’.

“De repente pensamos que por algunas cosas que pasan vamos a caer en cosas como súper dramáticas o como en ‘Casos de la vida real’, no me gusta eso”, manifestó.

La mujer indicó que prefería enfocarse en cosas más positivas, recomendándole a los usuarios que hicieran los mismo, ya que la vida “es muy hermosa”.

“La vida es tan hermosa, hay que disfrutarla y no hay que enfocarnos en cosas que no tienen peso, en cosas que no suman cuando tienes tantas cosas hermosas a tu lado, así que bueno, pues un beso a todos”, mencionó.

Cabe destacar que, hasta el momento, Alex Montiel no se ha pronunciado ante este escándalo y solo se ha limitado a subir fotos de su más reciente viaje familiar a Nueva York.

