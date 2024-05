Pedro Sola por fin graba con el Escorpión Dorado y revela por qué no toleraba al influencer

Hace algunos días, el Escorpión Dorado publicó una fotografía al lado de Pedro Sola, lo que dio a entender que la enemistad que existía entre ellos pudo solucionarse.

Recordemos que esta enemistad entre el influencer y el conductor comenzó en el 2022, luego de que ‘El Escorpión Dorado’ visitara el foro de ‘Ventaneando’ y durante toda la transmisión, Sola se mostró incómodo y luego admitió que el personaje no le caía nada bien.

Hasta el momento, se desconoce cómo fue que ambas celebridades hicieron las paces, al grado que Pedro Sola grabó junto al creador de contenido en su popular programa ‘Escorpión al volante’.

‘El Escorpión Dorado’ publicó el video en su canal de YouTube el pasado 30 de abril y ahí el influencer le cuestionó por qué había hecho comentarios en su contra.

Pedro Sola reveló que nunca fue un tema personal, pues aseguró que Alex Montiel, nombre real de ‘El Escorpión Dorado’, siempre le ha caído muy bien, pero su problema era con su personaje.

El influencer interrumpió y contradijo su versión, pues recordó que desde que llegó al programa de espectáculos fue recibido con indiferencia de su parte.

“Yo llegué y tú me empezaste a decir ‘tú me caes muy gordo’ y no sé qué… me siento, empieza la entrevista y tú callado, como si te pagaran por calentar el asiento”.