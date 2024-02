Alex Montiel responde a críticas tras exponer el trabajo infantil en ‘Escorpión al volante’

Alex Montiel, mejor conocido como ‘el Escorpión dorado’, dio mucho de qué hablar luego de que publicó su más reciente video con la famosa actriz Dakota Johnson. En la dinámica de Escorpión al volante, ambas personalidades fueron a dar una vuelta en el carro por las calles de la CDMX. No obstante, lo que llamó la atención fue cuando una niña se acercó a la camioneta de la famosa para ofrecerle mazapanes.

En el video se puede ver que el creador de contenido le compró un mazapán y le dejó 100 pesos. ¡Fue reprobado en redes!

Llueven críticas a Alex Montiel por exponer el trabajo infantil

Esta situación fue reprobada por usuarios en redes sociales, ya que externaron que el creador de contenido expuso el trabajo infantil que existe en México. Incluso, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo publicó un mensaje dirigido a ‘el Escorpión dorado’ y a Dakota Johnson donde externaron su preocupación por lo mostrado en el video.

En este mensaje, la organización invitó a las dos personalidades a colaborar juntos para erradicar el trabajo infantil.

“Hola @ESCORPIONGOLDEN y #DakotaJohnson vimos su experiencia en la que fueron testigos del #TrabajoInfantil. Somos la #OIT, la única agencia de #NacionesUnidas con el mandato de combatirlo en el mundo. Nos gustaría invitarlos a sumarse a la lucha para erradicarlo”. OIT

¿Qué dijo Alex Montiel sobre el trabajo infantil?

Luego de los ataques en redes sociales, el creador de contenido se pronunció respecto a esta situación, en la cual relató todo lo que vivió en el momento en que grabó el video.

A través de un video para su canal de YouTube, Alex comentó:



“De repente llega una chavita que estaba alta, pero su voz y su actitud era muy de niña. Yo creo que tenía 13 años o más chiquita. Estaba otra persona con cubrebocas y traían un bebé. Eso fue lo que trascendió. Yo estoy retratando la ciudad. Estoy haciendo una crónica de que en ese año y en ese mes era lo que se vivía: formas de portarse y parte de lo que se vive en esta ciudad es eso: el trabajo infantil”. Alex Montiel

Agregó: “La niña estaba vendiendo mazapanes. Dentro de los derechos de los niños están el tener una educación y que no tienen obligación de estar trabajando”.

Eso no es todo, Alex también compartió que él no quiso aludir a la explotación infantil, dado que el hecho de no comprarle también lo dejaría mal parado, puesto que la joven no tendría qué comer.

“La institución me mandó un mail. Yo les pedí más información. Lo que tienen que decir es que el trabajo es perjudicial para el desarrollo físico de los niños. Yo estoy retratando y lamentablemente está ahí y en esos segundos no te das cuenta qué está pasando”, destacó.

Concluyó: “Entre los criterios personales, a mí no me costaba nada comprarle todos los mazapanes, pero eso incita a que siga existiendo, pero no darle también incita a que la niña no tenga que comer”.

No cabe duda que esta situación fue un gran debate en redes sociales. Como figura pública, sería una forma muy importante mostrar acciones para combatir el trabajo infantil en México. Ojalá que se sume a la OIT.

