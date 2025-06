Gala Montes y su mamá se reencontrarán en la marcha LGBT+, ¿habrá pleitazo? Esto dice Crista Montes

A pesar de que Gala Montes ha dejado claro que prefiere mantenerse alejada de su madre, Crista Montes, ambas podrían reencontrarse en la próxima marcha LGBT+ de la Ciudad de México, la cual se llevará a cabo el sábado 28 de junio.

Esto, debido a que las dos han sido coronadas como “reinas” de la comunidad. Por un lado, la señora Crista fue nombrada durante la marcha que se realizó este 14 de junio en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En tanto que la actriz obtuvo este título junto a Pablo Ruiz, por lo que estará presente contingente que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Todo esto ha hecho que muchos se pregunten ¿qué pasará en el reencuentro entre madre e hija? En diversas ocasiones, Gala ha dicho que, pese al amor que le tiene a su mamá, no quiere verla otra vez, pues sus declaraciones le han traído muchos problemas.

¿Crista Montes está lista para el reencuentro con su hija Gala en la marcha LGBT+?

Durante su coronación este 14 de junio como “Reina de la comunidad LGBT+”, Crista Montes, madre de Gala Montes tuvo un breve encuentro con la prensa. Tras ser cuestionada sobre su posible reencuentro con la actriz, Crista sostuvo que la del “problema” era su hija.

Crista Montes “A mí también me duele mucho (el distanciamiento con Gala Montes). Todo consideran que estoy haciéndolo en contra de ella, pero yo no lo estoy haciendo en contra de ella. A lo mejor, está enojada. Ojalá (nos encontremos en la marcha), yo también la perdono”

La madre de la también cantante sostuvo que está dispuesta a conversar con ella y reconciliarse, pues, pese a todo, la ama mucho y desea que, en un futuro, puedan volver a ser tan unidas como antes.

“Yo no estoy enojada con ella. No sé que me tiene que perdonar. Yo no estoy enojada. A mí no me molestaría encontrarme con ella. Yo estaría dispuesta a hablar con ella. Sí oí la entrevista donde dijo que no me quería volver a ver. No me molestaría verla. Yo la amo”, manifestó.

Para finalizar, reiteró el gran amor que siente por Gala y su otra hija, Beba, sugiriendo que la marcha podría ser el punto de encuentro para poder arreglar sus diferencias con la actriz.

Crista Montes recuerda a sus hijas Gala y Beba durante su coronación como reina de la comunidad LGBTQ+

En el evento de su coronación, Crista Montes recordó a sus hijas, Gala y Beba Montes. La señora aseguró que se siente muy orgullosa de ambas, siendo justo eso lo que la motivó a apoyar a la comunidad LGBT+.

“Como saben, yo tengo dos hijas; una es bisexual y la otra es lesbiana y la verdad es que ellas son las que pertenecen a la comunidad y yo estoy orgullosa. Ahora sí, yo vengo a apoyar, a apoyarlas”, expresó, previo a que le dieran su corona.

¿Qué ha dicho Gala Montes sobre la posibilidad de reconciliarse con su mamá?

Hasta el momento, Gala Montes no ha reaccionado ante las recientes declaraciones de su mamá. Sin embargo, durante su coronación como “Reina de la comunidad lGBT+”, volvió a expresar que no quiere acercarse a su madre.

“Yo la perdono por mi bien, espero pronto poder en mi corazón. Toda esta mala fama que se me ha creado me ha traído consecuencias, no puedo responsabilizar de todo a ciertas personas, pero obviamente ha sido difícil, pero a pesar de todo tengo a mis fans que me apoyan, que replican todo lo que hago”, manifestó.

Y es que la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ reconoció que todos los comentarios y acusaciones que Crista ha hecho en su contra le han dolido mucho.

“Estos golpes son como el box, duelen, te dan un gancho al hígado, pero tienes que respirar, agarrar aire y terminar el round, yo amo la música, amo lo que hago y no lo voy a dejar de hacer porque la gente me quiera ver caer”, expresó.

