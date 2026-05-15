¿Ángela Aguilar humilló a Álex Fernández y se negó a colaborar con él? Revive VIDEO: “Yo llevo cuatro discos”

Una polémica regresa a Ángela Aguilar, pareja actual de Christian Nodal, luego de que hace unas horas se confirmara que participó en el nuevo disco de Vicente Fernández (QEPD). Ante esto, usuarios recordaron la vez que la hija de Pepe Aguilar “peluseó” a Alex Fernández, nieto del “Charro de Huentintán”. ¿Qué le dijo?

Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar participará en el nuevo disco homenaje a Vicente Fernández?

La tarde del jueves 14 de mayo se compartió, en un evento desde el Rancho ‘Los 3 Potrillos’, cuando Vicente Fernández Jr., anunció un nuevo álbum con temas inéditos del “Charro de Huentitán”, el cual, se llamará “Vicente Fernández: tributo al rey con banda”.

Por otro lado, durante la entrevista, Vicente Fernández Jr. habló sobre el significado de este nuevo proyecto, pues varios artistas de primer nivel formaron parte del disco:



Alejandro Fernández,

Edén Muñón,

La arrolladora,

Ángela Aguilar,

Christian Nodal,

La adictiva, entre muchos otros.

Además, Vicente Fernández Jr. agregó lo siguiente:

Una buena cantidad de canciones inéditas, pero ahorita estamos sacando este proyecto es de los grandes éxitos de la música del catálogo mi papá. Vicente Fernández Jr.

La noticia sorprendió a seguidores tanto de Vicente Fernández, como de Ángela Aguilar, motivo por el que una vieja polémica regresa a la luz.

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¿Por qué señalan a Ángela Aguilar de “humillar” a Alex Fernández, hijo de Alejandro Fernández?

Usuario en redes sociales revivieron una antigua entrevista en la que la Ángela Aguilar rechazó colaborar con Alex Fernández, nieto de Vicente Fernández.

El incómodo episodio ocurrió durante una entrevista, cuando Ángela Aguilar fue cuestionada sobre la posibilidad de grabar una colaboración musical con Alex Fernández.

Aunque en aquel entonces ambos artistas apenas consolidaban sus carreras dentro del regional mexicano, la cantante respondió de manera contundente y comparó directamente sus trayectorias:

Tengo que fortalecer mi carrera, yo llevo cuatro, él apenas está empezando, sacó su primer disco, así que, pues ahorita no. Ángela Aguilar

Algunos usuarios incluso acusaron a la cantante de minimizar el talento de Alex Fernández y de negarse a tenderle la mano, pese a pertenecer ambos a familias históricas de la música ranchera en México.

Aunque Alex Fernández nunca habló de estas declaraciones, las críticas hacia la intérprete se hicieron más visibles aún.

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¿Quién es Alex Fernández y cuáles son sus canciones más famosas?

Álex Fernández es un cantante mexicano de música regional y ranchera, reconocido por formar parte de una de las dinastías más importantes del espectáculo en México: la familia Fernández. Es hijo del intérprete Alejandro Fernández y nieto del legendario Vicente Fernández.

Su debut formal en la música ocurrió en 2019, cuando presentó el sencillo “ Te amaré ”, tema con el que comenzó a abrirse paso dentro del género ranchero.

Entre algunas de sus canciones más conocidas se encuentran:



“Te amaré”,

“Loco por volverte a ver”,

“El tiempo no perdona” y

“Lo primero que haría”.

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