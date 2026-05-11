Majo Aguilar es confundida con Ángela Aguilar por reportera y su reacción se vuelve viral: ¿Se enojó? VIDEO

Majo Aguilar volvió a colocarse entre las tendencias luego de protagonizar un inesperado momento en Palacio Nacional. La cantante de regional mexicano acudió como representante del Consejo Mexicano de la Música para presentar el proyecto México canta, una iniciativa dirigida a jóvenes intérpretes de entre 18 y 29 años. Sin embargo, lo que parecía una presentación tranquila terminó robándose las miradas tras ser confundida con su prima Ángela Aguilar.

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¿Cómo confundieron a Majo Aguilar con Ángela Aguilar en Palacio Nacional?

La confusión ocurrió mientras Majo Aguilar hablaba sobre la nueva edición de México canta, un concurso musical que busca impulsar canciones alejadas de mensajes violentos y abrir oportunidades a jóvenes talentos mexicanos.

En medio de la dinámica de preguntas, una reportera tomó la palabra y accidentalmente llamó “Ángela Aguilar” a la cantante. El momento quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

“En el caso de Ángela Aguilar, que también ha estado... Majo Aguilar, perdón. Ya seremos virales. En el caso de Majo, cuál ha sido la mayor experiencia de la edición anterior, si algún caso de los chicos participantes le atrajo la atención” Reportera

Tras el error, varios reporteros presentes corrigieron el nombre de inmediato, mientras el ambiente se volvió incómodo por unos segundos. Aun así, la intérprete decidió mantener la calma y continuar con la conversación sin engancharse en la polémica.

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¿Qué respondió Majo Aguilar tras ser confundida con su prima Ángela Aguilar?

Lejos de molestarse, Majo Aguilar reaccionó con tranquilidad y aceptó las disculpas de la reportera, lo que para muchos usuarios en redes mostró una actitud relajada y madura.

La cantante aprovechó para responder la pregunta relacionada con el talento que descubrieron en la edición pasada de México Canta. Incluso, destacó la calidad artística de los participantes que se inscribieron al proyecto.

“La sorpresa, que no debería de haber sido sorpresa porque en el país hay mucho talento, fue que habían muchas personas con un talento enorme, que no sé cómo le hicieron para decidir”. Fue aquí donde la reportera pidió disculpas y Majo se limitó a decir:

“No hay ningún problema, todo en orden”. Majo Aguilar

Las declaraciones de Majo Aguilar fueron celebradas por varios internautas, quienes señalaron que manejó el momento con elegancia pese a la evidente incomodidad. Otros usuarios aseguraron que este tipo de confusiones se han vuelto frecuentes debido a la fama que ambas integrantes de la familia Aguilar tienen dentro del regional mexicano.

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Así fue el momento:

¿Por qué comparan tanto a Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

Las comparaciones entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar no son nuevas. Ambas pertenecen a una de las familias más famosas del regional mexicano y han desarrollado carreras dentro del mismo género musical, situación que constantemente provoca que el público las enfrente en redes sociales.

Aunque las dos han negado en distintas ocasiones tener una enemistad, la conversación alrededor de una supuesta rivalidad no desaparece. De hecho, muchos recordaron que en 2024 ocurrió una situación parecida, pero ahora con Ángela Aguilar como protagonista.

En aquella ocasión, un reportero confundió a Ángela con Majo durante una alfombra roja. La reacción de la esposa de Christian Nodal causó polémica porque respondió con un espontáneo: “Ay, no mam*s”.

Por eso, tras el nuevo video viral, varios internautas comenzaron a comparar las respuestas de ambas primas y debatieron cuál manejó mejor el incómodo momento. Mientras unos defendieron a Ángela por reaccionar de manera natural, otros aplaudieron la serenidad de Majo.

¿Cómo es realmente la relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

La relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar ha generado curiosidad desde hace varios años. Aunque actualmente no suelen mostrarse juntas públicamente, ambas han asegurado que no existe una pelea entre ellas.

Ángela Aguilar ha comentado anteriormente que crecieron compartiendo momentos familiares, celebraciones y convivencias desde niñas, además de expresar que le guarda cariño a su prima y le desea éxito en su carrera artística.

Por su parte, Majo Aguilar también ha evitado alimentar rumores de rivalidad, aunque algunas de sus respuestas han provocado nuevas especulaciones. Una de las más comentadas ocurrió cuando fue cuestionada sobre si asistiría y cantaría en la boda religiosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

“Qué pregunta tan ridícula”, respondió en aquella ocasión, declaración que rápidamente generó titulares y comentarios en redes sociales.