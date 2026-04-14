Majo Aguilar explotó vs. Ángela Aguilar; revivien polémico video: “No sabe cantar... Está fea”

En los últimos años, Ángela Aguilar ha estado enfrascada en polémica. Además de su controversial matrimonio con Christian Nodal y todo lo que ha perjudicado su carrera artística, la han comparado constantemente con su prima, Majo Aguilar.

En medio de la más reciente polémica por la modelo que protagonizó el video ‘Un vals’ de Nodal, la cual muchos consideran que tiene un gran parecido a su ex, Cazzu, resurge un video en el que Majo se expresó muy mal de su prima. ¿Fue broma? Te contamos.

Ángela Aguilar / Mezcalent

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Así fue como Majo Aguilar despotricó contra Ángela Aguilar en el pasado

El momento se dio cuando Majo Aguilar estuvo de invitada en el programa ‘SNSerio’ hace algunos años. En ese entonces, el conductor Pedro Prieto le preguntó sobre sus primos, Leonardo y Ángela Aguilar, y quién creía que tenía “peor voz”.

Entre risas, el resto de los presentadores la instaba a responder y le decían que revelara cuál de los dos considera que “se equivocó de carrera” y “pone por los suelos el apellido Aguilar”. Tras unos momentos llenos de tensión, Majo dijo “no soportar” la voz de Ángela.

“¿La voz que no soporto, que odio? Pues yo creo que Ángela no va a triunfar. No sabe cantar, se equivocó de carrera, lo hace muy mal. No es profesional, está fea” Majo Aguilar

Por supuesto, todo se trató de una simple broma y, si bien en ese entonces causó un poco de polémica, al final no tomó mucha relevancia. Sin embargo, y con todo el escándalo que rodea a Ángela, las declaraciones tomaron importancia y muchos consideran que era lo que realmente creía la joven de su prima.

Incluso, algunos usuarios la “respaldaron” y aseguraron que, en realidad, la autoproclamada ‘Princesa del regional mexicano’ “no tiene talento”.

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¿Cómo es la relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

Hasta la actualidad, se considera que Majo Aguilar y Ángela Aguilar tienen una rivalidad debido a que ambas son cantantes de regional mexicano. Si bien actualmente no son tan unidas, en el pasado han negado tener alguna clase de enemistad.

Por su parte, Ángela ha dicho que valora y quiere mucho a su prima, pues, en su momento, fueron cercanas. Incluso, sostuvo que le desea lo mejor en su carrera musical.

¿“Cómo fregados voy a sentir una rivalidad con mi prima Majo? Majo y yo pasábamos todas las navidades juntas, estuvimos juntas; es mi prima mayor, mis papás eran como: ‘Majo, cuida a Ángela’, o sea, ella era la que me cuidaba, la que estaba conmigo, jugábamos, veíamos caricaturas”, expresó.

Por su parte, Majo ha compartido una postura similar, pero una vez se enojó con la prensa cuando le preguntaron si estaría dispuesta a cantar en la boda religiosa de Ángela y Nodal. En ese momento dijo: “Qué pregunta tan ridícula”.

Pese a lo dicho por ambas, se sigue especulando no solo sobre su rivalidad, sino hasta de un posible distanciamiento. Y es que, hace algunos días, Majo se reunió con Emiliano Aguilar, quien ha despotricado en múltiples ocasiones sobre Pepe Aguilar y sus hermanos, Leonardo y Ángela.

Majo Aguilar / Mezcalent

¿Cómo fue la reunión entre Majo Aguilar y Emiliano Aguilar?

A través de redes sociales, Emiliano Aguilar compartió una foto con Majo Aguilar. En la imagen, se les puede ver a ambos tomando lo que parece una bebida alcohólica.

Si bien Majo no ha dicho nada sobre esta reunión, Emiliano declaró estar muy feliz por el encuentro y hasta adelantó que podría haber una colaboración musical entre ellos.

“Mi inspiración para empezar a soltarme es mi prima Majo, porque ella se abrió sola y mira dónde está ahora. Ayer la vi, fuimos a comer y todo estuvo bien chido. Tenía ya rato (de no verla). No sé si se va a enojar si lo digo, pero posiblemente, posiblemente, posiblemente haya algo por ahí”, contó.

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