¿Majo Aguilar y Emiliano Aguilar tendrán colaboración musical? Esto se sabe tras su reencuentro

La Dinastía Aguilar vuelve a sorprender en redes sociales, luego de que se mostrara la reciente reunión entre Majo Aguilar y Emiliano Aguilar, artistas que han estado constantemente en la polémica, ya que no han mantenido una relación cercana con su familia, en otros casos, hasta una guerra de declaraciones.

Ángela Aguilar y su familia fueron criticados en un restaurante de EE.UU. / Instagram

¿Cómo fue la reunión de Emiliano Aguilar y Majo Aguilar recientemente?

El cantante Emiliano Aguilar, durante la madrugada de este jueves 9 de abril, publicó una foto en su cuenta oficial de Instagram, en la que aparece abrazando a su prima, Majo Aguilar.

La respuesta de internautas fue inmediata, y es que ambos han mostrado cierta “enemistad” con la demás familia, razón por la que en comentarios aplaudieron esta reunión y esperan una pronta colaboración:



“Los únicos Aguilar que caen bien”,

“Ella si vale la pena presumir saludos son los mejores” y,

“Fuerza primos”.

Su unión contrasta con el distanciamiento que han reconocido tener con otros integrantes de la familia, como Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar.

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Emiliano Aguilar se dice orgulloso de su prima, Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

¿Majo Aguilar y Emiliano Aguilar harán una colaboración tras su reunión?

Tras su reencuentro, Majo Aguilar y Emiliano Aguilar desataron rumores de una posible colaboración musical, ya que ambos han mantenido su carrera como artistas.

Majo Aguilar sigue dentro de la música regional mexicana, presentándose en diversos escenarios y ganando premios. Por su parte, Emiliano cambió el chip y ahora está dedicado al rap.

El mensaje de Emiliano que acompañó las fotografías fue el siguiente:

Tanto tiempo sin vernos. Te quiero un chin** prima @majo__aguilar. Aquí ando a la orden. Emiliano Aguilar

Hasta el momento, Majo Aguilar no ha hecho declaraciones públicas sobre este encuentro. Por lo que no se ha confirmado sí se trata de una colaboración o simplemente un reencuentro familiar.

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¿Qué dijo Majo Aguilar sobre una posible colaboración con Emiliano Aguilar?

Los rumores de una colaboración entre ambos no nació recientemente, ya que en diciembre de 2025, Majo Aguilar declaró en entrevista que no descartaba trabajar con su primo en el futuro. Si bien en ese momento aclaró que no había planes concretos, sí reconoció que sería un proyecto interesante, sobre todo por el lazo familiar que comparten.

Yo respeto mucho las trayectorias de todos mis familiares y ya he dicho que claro que sería especial, más allá de por el género que se dedica o lo que hace, porque somos familia. Majo Aguilar

A pesar de que Emiliano Aguilar ha estado en el mundo del rap, hace apenas unas semanas posó con un traje de charro, algo que muchos tomaron como un guiño para participar nuevamente en la música regional mexicana.

¿Qué pasará entre ambos?

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