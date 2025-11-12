¿Majo Aguilar si tuvo una sobredosis? Su primo Emiliano rompe el silencio y aclara los rumores sobre su salud

La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Un periodista aseguró que Majo Aguilar presuntamente habría sufrido una sobredosis y hasta supuestamente ingresado a rehabilitación. ¿Qué tan cierto es? Su primo Emiliano Aguilar rompió el silencio y reveló detalles que nadie esperaba.

Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar

¿Qué dijo Gabo Cuevas sobre el presunto problema de adicciones de Majo Aguilar?

La polémica comenzó cuando Gabo Cuevas, conductor del programa Dulce y picosito, soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta. Según sus declaraciones, Majo Aguilar habría enfrentado un episodio delicado relacionado con el consumo de sustancias, lo que habría derivado en una hospitalización.

“Me contaron que Majo es una persona que se rehabilitó y me lo dijo una persona que la ayudó” Gabo Cuevas

¿Majo Aguilar fue internada por presunto abuso de sustancias? / IG: @majo__aguilar

El periodista incluso señaló que este hecho presuntamente habría afectado la relación de la cantante con Pepe Aguilar. “La razón por la que Pepe no empatizaba tanto era porque cuando Majo tuvo la relación con Gil Cerezo, en uno de los tantos momentos de fiesta, estaba en un restaurante bar muy exclusivo y tuvieron que llamar a una ambulancia porque se desvaneció de algo que había consumido”, narró.

Cuevas insistió en que la joven presuntamente habría sido internada tras ese incidente: “Salió en una ambulancia por un motivo de sobredosis, pero es admirable porque ha salido adelante, a partir de ahí se atendió porque tuvo un problema con esas sustancias blancas”, agregó.

Gabo Cuevas

¿Qué pasó en la fiesta donde presuntamente Majo Aguilar fue auxiliada por problemas por las sustancias?

El periodista también mencionó otro momento que lo dejó preocupado. Según su versión, vio presuntamente a Majo Aguilar en una fiesta organizada por una actriz muy querida, donde supuestamente la notó “muy perdida”. Aunque no dio detalles sobre lo que habría consumido, fue enfático: “No puedo decir que no”.

Estas situaciones, según Cuevas, habrían motivado a personas cercanas a la cantante a ayudarla a ingresar a rehabilitación.

“Estas personas que la auxiliaron, la internaron, estuvo internada y eso ha sido un punto negativo con la familia Aguilar” Gabo Cuevas

Hasta ahora, Majo Aguilar no ha confirmado ni desmentido estas versiones, por lo que todo se mantiene en calidad de rumor.

Así lo dijo Gabo Cuevas:

¿Qué respondió Emiliano Aguilar sobre la supuesta sobredosis de Majo Aguilar?

Mientras la intérprete de No voy a llorar guarda silencio, su primo Emiliano Aguilar salió en su defensa durante una entrevista con De primera mano. Cuando le preguntaron si sabía algo sobre la supuesta sobredosis, respondió tajante:

“No, están mal. Yo conozco a mi prima, ella no. Ella es anti drog...” Emiliano Aguilar

Incluso relató una anécdota para demostrarlo: “Yo te puedo decir personalmente como mi prima, no, nada que ver. Es más, me va regañar por esto. Un día estaba fumando mot.., llegué y le dije: ‘¿Quieres?’ Y ella me dijo: ‘no, no’. Ella es anti drog...”.

El rapero aseguró que el rumor le parece extraño porque Majo Aguilar siempre ha mostrado ser una artista íntegra y sin vicios.

¿Majo Aguilar consume DR0G4S? Emiliano Aguilar sale en su DEFENSA tras los rumores. Además, ¿Podrían colaborar?#DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/3wHqpq6LfB — De Primera Mano (@deprimeramano) November 11, 2025

¿Majo Aguilar ha respondido a las acusaciones sobre presunto abuso de sustancias?

Hasta el momento, Majo Aguilar no ha emitido ninguna declaración directa sobre las acusaciones ni sobre la supuesta hospitalización. En junio pasado, circuló un video en redes sociales donde se aseguraba que la cantante se presentó en presunto estado de ebriedad en un escenario. Aunque nunca se confirmó, el clip desató especulaciones sobre su comportamiento en eventos públicos.

Por ahora, todo sigue siendo especulación y rumores. Lo único cierto es que Emiliano Aguilar la defendió con firmeza, asegurando que su prima es “antidrogas” y que no cree en las versiones que circulan.