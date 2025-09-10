Mientras Ángela Aguilar se esconde tras guaruras, Majo Aguilar brilla con Inspector y se gana al público, VIDEO

En el universo de la dinastía Aguilar parece haberse abierto una grieta cada vez más evidente: mientras Ángela Aguilar continúa acumulando críticas por su comportamiento distante con la prensa y la gente, su prima Majo Aguilar sigue ganándose corazones gracias a su sencillez, carisma y, sobre todo, talento. El contraste quedó marcado después de que ambas asistiran a diferentes eventos y cada una protagonizó momentos completamente opuestos: Ángela con guaruras y desplantes a la prensa, y Majo compartiendo escenario con Inspector y desatando la euforia del público y ¡sin seguridad!

Mira: Majo Aguilar confirma distanciamiento de su tío Pepe Aguilar y su prima Ángela Aguilar

¿Majo Aguilar eclipsa a Ángela Aguilar en popularidad y simpatía? / X / Jessica Luna / Mafer Balderas

¿Cómo fue la presentación de Majo Aguilar con Inspector?

La noche del 9 de septiembre, Majo Aguilar, quien recientemente cortó con su ex Gil Cerezo, fue invitada a la presentación de la nueva cerveza Indio agave, y lo que parecía un evento más se convirtió en un espectáculo que nadie esperaba. La joven cantante subió al escenario para compartirlo con la legendaria banda de ska y rock mexicano Inspector, una colaboración inesperada que dejó a todos sorprendidos y que pronto se volvió viral en redes sociales.

El primer tema fue nada menos que Amargo adiós, uno de los himnos del ska mexicano. Big Javy arrancó con su potente voz y, contra todo pronóstico, Majo se unió demostrando que el género también le queda como anillo al dedo. Pero la sorpresa mayor llegó con México en la piel, canción que popularizó Luis Miguel, y que en la voz de Majo sonó elegante, emotiva y poderosa. La cereza del pastel fue cuando Inspector le dio un giro ska al tema, provocando ovaciones entre los asistentes. Además de cantar, Majo convivió con los asistentes y hasta fotos se tomó con diferentes medios. ¡Sin seguridad!

Te puede interesar: Famosa DJ sorprende por su parecido con Ángela Aguilar y Cazzu; usuarios dicen: “Que no la vea Nodal”

Majo Aguilar cantó con Inspector y se ganó el aplauso del público en el evento de Indio Agave. / Jessica Luna/ Mafer Balderas

¿A quién quieren más a Majo Aguilar o a Ángela Aguilar?

Sin duda, la pregunta no tiene respuesta, pues cada una de las cantantes tiene un publico fiel. Sin embargo, en redes sociales han criticado mucho a Ángela Aguilar porque huyó de la prensa, luego de su asistencia en el evento de los 300 Líderes, además apuntaron que se mostró distante con el público. Por otra parte, internautas han celebrado la reciente aparición de Majo Aguilar en la que la mezcla de mariachi, ska y la frescura de la cantante, para muchos se convirtió en un momento inolvidable. En un videos del encuentro difundido en exclusiva por TVNotas, los comentarios positivos se multiplicaron:



“Mezclas que no sabíamos que necesitábamos”

“La única que cae bien de los Aguilar”

“Cosas que Ángela JAMÁS podría hacer”

“Majo sí canta y es hermosa”

“Mucho más humilde, bonita… a ella sí dan ganas de ir a verla”

“Qué gran colaboración”

“Big Javy tiene una gran voz, pero Majo se luce espectacular”

Muchos usuarios destacaron que, aunque no aparece en los escenarios junto a su familia, Majo ha sabido construir su propio camino, alejada de polémicas y con una conexión genuina con el público.

Lee: ¿Abelito imita a Majo Aguilar? Así lo comparan por bailar del payaso de rodeo en La casa de los famosos México

¿Qué pasó con Ángela Aguilar en el evento de Los 300 líderes?

Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal protagonizaron un episodio muy distinto al de Majo Aguilar. Días antes, la cantante fue duramente criticada tras su aparición en el evento Los 300 Líderes más influyentes de México. La polémica surgió porque llegó acompañada de siete guaruras y evitó por completo a la prensa, según relató la periodista Shanik Berman.

En videos que circularon en redes sociales se observa cómo Ángela, junto a Christian Nodal y su hermano Leonardo Aguilar, desfiló por la alfombra roja sin detenerse ni un instante, mientras su equipo de seguridad formaba una cadena humana para impedir cualquier contacto.

La situación generó fuertes críticas hacia ellos. Muchos consideraron que Ángela Aguilar y Christian Nodal se están alejando del público y que incluso en eventos sociales mantienen una distancia extrema. A la salida del evento, la pareja de famosos repitió la estrategia: abordó una camioneta blanca sin bajar la ventanilla ni saludar, dejando a los reporteros corriendo tras el vehículo.