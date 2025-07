Majo Aguilar reacciona a la polémica sobre Ángela Aguilar y la supuesta baja venta de boletos en EUA

En los últimos meses, la dinastía Aguilar ha sido foco constante de la prensa, no sólo por sus proyectos musicales sino también por las especulaciones familiares que giran en torno a ellos. Entre giras, romances y controversias, cada paso que dan Ángela, Pepe o Majo Aguilar se convierte en tema de conversación pública, y es precisamente en ese contexto donde Majo ha preferido tomar distancia, al menos públicamente.

Todo comenzó cuando Ángela Aguilar anunció una serie de presentaciones en Estados Unidos, con una causa benéfica como bandera: parte de lo recaudado se destinaría a organizaciones que apoyan a migrantes. Sin embargo, rápidamente surgieron rumores sobre una baja venta de boletos para esos conciertos, lo que generó dudas sobre el éxito de la gira. Y como era de esperarse, los reflectores voltearon hacia su prima Majo, quien en una reciente aparición ante los medios, fue cuestionada directamente sobre el tema.

Majo Aguilar sufre crisis de salud y conmueve con emotivo mensaje en redes / IG: @majo__aguilar /

¿Qué respondió Majo Aguilar sobre la supuesta baja venta de boletos en los conciertos de Ángela Aguilar?

En un reciente encuentro con la prensa, Majo Aguilar respondió de forma rápida, “Yo no sé de eso, no tengo idea”, cortando cualquier posibilidad de entrar al terreno de los rumores. Con esa frase tajante, la intérprete de música ranchera dejó en claro que no tiene intención de involucrarse en temas que, aunque familiares, no le competen directamente. Esta actitud no es nueva: desde hace tiempo, Majo ha sido consistente en evitar cualquier comentario sobre las acciones o decisiones de su familia, especialmente de Ángela y Pepe Aguilar.

Su postura ha sido interpretada por algunos como indiferencia, y por otros como madurez. Pero lo cierto es que, en un mundo donde cada movimiento se examina con lupa, Majo ha optado por mantener su carrera lejos de las controversias mediáticas que suelen rodear a su apellido.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Majo Aguilar está distanciada de Ángela y Pepe Aguilar? Esto sabemos de su relación actual

Aunque muchos especulan sobre una supuesta tensión entre Majo y el núcleo más visible de la familia Aguilar, la cantante ha negado en diversas ocasiones que existe algún conflicto con su prima Ángela Aguilar o con su tío Pepe Aguilar. Sin embargo, no deja de llamar la atención que Majo rara vez aparece en eventos organizados por ellos, ni tampoco se ha concretado alguna colaboración musical entre ellas, a pesar de que comparten género y apellido.

“Todo va bien entre nosotros”, ha dicho en entrevistas recientes, aunque también ha aclarado que no existe ningún plan de trabajar juntos en lo profesional. De hecho, en sus presentaciones y anuncios, Majo ha delineado un camino artístico propio, centrado en honrar la música ranchera desde una perspectiva distinta, más íntima y con una narrativa más personal.

Emiliano Aguilar se dice orgulloso de su prima, Majo Aguilar / IG: @majo__aguilar / @emiliano_aguilar.t

¿Qué proyectos musicales prepara Majo Aguilar y por qué su carrera sigue creciendo sin escándalos?

Más allá del ruido mediático, Majo Aguilar está inmersa en el desarrollo de su carrera. Actualmente trabaja en nuevas canciones y recientemente sorprendió a sus fans con el anuncio de una colaboración con nada menos que Yuridia. Ambas unieron voces en un espectáculo en la Plaza de Toros México, donde interpretaron el tema “Brujería” , un experimento musical que mezcla lo clásico del regional mexicano con toques más pop.

Además, la cantante confirma que sigue creando música en solitario y que se prepara para nuevos lanzamientos que verán la luz en lo que resta del año. Su estilo se ha definido por una interpretación sobria, elegante y emocional, con la que ha logrado conectarse con un público que busca una propuesta distinta dentro del género.

En cuanto a su vida personal, Majo también compartió que su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, ha llegado a su fin. Tras más de tres años juntos, la pareja decidió separarse, aunque según palabras de la propia cantante, la ruptura fue en buenos términos. “Las cosas acabaron de la mejor manera”, declaró sin dar más detalles.

