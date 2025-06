Majo Aguilar revela que fue hospitalizada por complicaciones de salud este 28 de junio

La cantante mexicana Majo Aguilar, conocida por su compromiso con las causas sociales, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue hospitalizada debido a una crisis gastrointestinal, justo el día del Pride 2025.

A través de sus redes sociales, la intérprete de “No voy a llorar” compartió un mensaje en el que explicó su ausencia en los festejos de la comunidad LGBTQ+, con quienes mantiene un lazo cercano desde el inicio de su carrera.

“Este Pride es muy diferente , siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal , estoy bien por cierto”, escribió en sus historias.La joven cantante de 30 años detalló que, a pesar de la emergencia médica, mantiene el espíritu del evento presente y reafirmó su postura de respeto e inclusión sobre este día tan especial para celebrar el amor y la diversidad.

“Y aunque no pude celebrar como acostumbro, los tengo siempre conmigo como en esta sticker. Y recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión”, concluyó.

Majo Aguilar fue hospitalizada y manda mensaje a sus seguidores. / Instagram: @majo_aguilar

¿Por qué hospitalizaron a Majo Aguilar este 28 de junio, día del Pride 2025?

Majo Aguilar no dio detalles de su estado de salud solo mencionó que tuvo una crisis gastrointestinal, condición que generalmente puede incluir síntomas como dolor abdominal, diarrea, vomito o deshidratación, entre otros.

Aunque no se ha informado si fue derivado de una infección, intoxicación o estrés, la cantante ya se encuentra fuera de peligro.

Fans y colegas del medio artístico no tardaron en enviarle mensajes de apoyo. “Ese corazón corazóncito esta tapando el piquetito del suero...jijiji...Te deseo pronta recuperación y a cuidar lo que comemos, “Majo tu cuerpo te dijo que era hora de un descanso, pero no te preocupes, pronto estarás de vuelta a la celebración”, escribieron algunos internautas.

Majo Aguilar, una aliada firme de la comunidad LGBTQ+

Más allá de su carrera musical, Majo Aguilar se ha distinguido por ser una figura abiertamente aliada de la comunidad LGBTQ+, mostrando su respaldo en cada marcha del orgullo y a través de poderosos mensajes en sus redes sociales.

La cantante ha participado activamente en celebraciones del Pride en años anteriores, compartiendo momentos desde los desfiles y vistiendo con los colores representativos de la comunidad. Para ella, el respeto, la empatía y la inclusión no son solo valores personales, sino causas que defiende con convicción.

En 2024, durante el Día del Orgullo, Majo publicó un mensaje que conmovió a sus seguidores:

“Mi foto es del #Pride del año pasado pero la comparto con el mismo orgullo. Siempre hay que elegir el amor, elegir ser buenos con los demás. El derecho a ser quien uno es no debe estar sujeto a ningún debate. Mucho menos si no se hace daño a los demás. ¡Que viva la diversidad, que viva el amor en todos sus colores!”,

