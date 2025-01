¿Pepe Aguilar responde a Majo? Cantante lanza mensaje luego que su sobrina reveló que están distanciados

La dinastía Aguilar vuelve a dar de qué hablar. En esta ocasión, por las más recientes declaraciones de Majo Aguilar, sobrina de Pepe Aguilar. A través de redes sociales, la joven admitió que no tiene una relación cercana con su tío Pepe ni con su prima, Ángela Aguilar.

No obstante, dejó claro que este distanciamiento no representa una “enemistad” entre ellos y hasta pidió un alto a las críticas que ha recibido Pepe y Ángela por el romance que esta última tiene con Christian Nodal.

“No tenemos una relación cercana actualmente, pero eso no significa que no sean importantes para mí. Me incomoda que escriban sobre mi prima en mis comentarios. Les pido, por favor, que dejemos de lado las comparaciones y el odio. No benefician a nadie y solo generan más divisiones”, expresó.

Pepe Aguilar lanza mensaje, ¿en contra de Majo Aguilar?

Tras las palabras de su sobrina, Pepe Aguilar compartió un contundente video en redes sociales para dar un importante anuncio.

Lejos de lo que muchos esperaban, la revelación no tuvo nada que ver con Majo, sino con un rumor que había estado corriendo en los últimos días acerca de su vida personal.

El intérprete de ‘Mujeres como tú’ aclaró que su querida mascota seguía con vida y lo demostró con un clip en el que se le ve a él y al perro disfrutando de un día relajante en la piscina.

“En la alberca con un compa hace unos días @gordoelpugaguilar (Que ya lo habían matado en las tan confiables redes sociales) Feliz martes”, escribió.

Pepe Aguilar toma importante medida para evitar el “hate” en redes sociales

Aunque no ha hecho declaraciones directas sobre lo dicho por Majo Aguilar, el artista tomó una contundente medida, aparentemente, en un intento para evitar las críticas.

El famoso limitó los comentarios en todas sus publicaciones, por lo que ahora solo se pueden ver aquellos que se escribieron antes de tomar esta decisión.

Pepe Aguilar / Redes sociales

Majo Aguilar enfocada en su carrera musical, lejos de la polémica de Ángela Aguilar

En el video que compartió para redes sociales, Majo Aguilar también dejó claro que ya no quiere ser involucrada en las polémicas de su familia, pues ahora solo quiere enfocarse en sus proyectos laborales.

“Yo estoy bien, mi carrera está muy bien. Estoy con una disquera que me apoya mucho, estoy componiendo y haciendo lo que creo que me corresponde para tener una carrera linda. Soy muy afortunada de tenerlos”, apuntó.

Y añadió: “Yo no puedo controlar lo que piensen o lo que opinen, pero sí puedo pedirles que eviten las críticas destructivas. Las polémicas no hacen que ustedes vayan a mis shows”.

Al igual que Pepe, Ángela Aguilar tampoco se ha pronunciado a las palabras de Majo y solo se limitó a subir un video en redes sociales junto a su esposo, Christian Nodal, quien actualmente está promocionando su próximo lanzamiento: ‘El retrovisor’.

