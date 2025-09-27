Majo Aguilar gana la batalla vs. Ángela Aguilar y Christian Nodal tras enfrentarse en premios Juventud 2025

En medio del escándalo de la dinastía Aguilar, Majo y Ángela, su prima, se enfrentaron en la entrega de galardones de los premios Juventud 2025. ¡La hija de Antonio Aguilar Jr. salió victoriosa! ¿Qué pasó?

Majo y Ángela Aguilar han dejado claro que ya no son tan cercanas como lo eran antes. Incluso, han enfrentado diversas comparaciones, dado que ambas se dedican al género de regional mexicano. Ahora, protagonizan una nueva controversia.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar se enfrentaron. / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

Te puede interesar: Mientras Ángela Aguilar se esconde tras guaruras, Majo Aguilar brilla con Inspector y se gana al público, VIDEO

¿Por qué Majo Aguilar se enfrentó con Ángela Aguilar, su prima, y Christian Nodal en los premios Juventud 2025?

Luego de los rumores que surgieron de que Ángela Aguilar, presuntamente, le habría hecho brujería a Cazzu, ex de Nodal, en esta ocasión, lo que causó revuelo fue la contundente batalla que enfrentaron la hija de Pepe Aguilar y su prima, Majo.

Todo sucedió la noche del pasado jueves 25 de septiembre en la reciente entrega de los premios Juventud 2025, pues Majo Aguilar superó a su prima Ángela Aguilar y a Christian Nodal, su esposo, en una de las categorías más esperadas.

Ángela Aguilar perdió frente a Majo Aguilar en los premios Juventud 2025. / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

Majo, en colaboración con Álex Fernández, obtuvo el galardón a Mejor Canción Mariachi Música Mexicana gracias al tema ‘Cuéntame’. Por su parte, Ángela Aguilar competía en la misma categoría con su canción ‘Mis amigas las flores’, pero no logró llevarse el reconocimiento. Eso no es todo, Christian Nodal también estuvo nominado en la categoría con su tema ‘Amé’.

Lo anterior fue celebrado por sus seguidores, así como por algunos detractores de la intérprete de ‘Gotitas saladas’.

No te pierdas: Gil Cerezo, ex de Majo Aguilar, rompe el silencio sobre su ruptura con la cantante: “Sintonías distintas”

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre el triunfo de Majo Aguilar, su prima, en los premios Juventud?

Al momento, Ángela Aguilar y Christian Nodal no se han pronunciado al triunfo en Majo Aguilar en los premios Juventud 2025. Incluso, ni siquiera asistieron a dicha ceremonia. Quien sí habría emitió su apoyo a la intérprete de ‘Cuéntame’ fue Aneliz Álvarez, esposa de Pepe Aguilar.

Majo Aguilar ganó en los premios Juventud 2025. / IG: @majo__aguilar / @angela_aguilar_

Aneliz Álvarez Alcalá, madre de Ángela Aguilar y tía de Majo Aguilar, mostró discretamente su apoyo a la joven, dado que le dio un “me gusta” a una publicación de los premios Juventud en Instagram sobre el triunfo de la cantante.

Así lo hizo Aneliz Álvarez:

Aneliz Álvarez celebra el triunfo de Majo Aguilar en los premios Juventud / IG

Mira: Christian Nodal: La razón por la que no habría felicitado a su hija en su cumpleaños, ¿Cazzu está involucrada?

¿Ángela Aguilar y Majo Aguilar, su prima, están distanciadas?

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Majo Aguilar reveló que está distanciada de Pepe y Ángela Aguilar, pero aclaró que esto no implica que exista ningún tipo de enemistad entre ellos.

“Quiero platicar con ustedes desde el fondo de mi corazón y espero que reciban este mensaje con total claridad. También voy a ser muy directa porque las cosas han llegado a un nivel donde necesito ser lo más transparente posible”, dijo.

“Hace algunos años dejé de tener comunicación frecuente con mi familia. No tenemos una relación cercana actualmente, pero eso no significa que no sean importantes para mí” Majo Aguilar

Por su parte, Ángela Aguilar solo ha señalado que no le parecen las especulaciones de una presunta rivalidad con Majo Aguilar. No obstante, la última puntualizó que, aunque sí eran muy cercanas en el pasado, actualmente las cosas cambiaron.