¿Cazzu sería víctima de brujería por parte de Ángela Aguilar? Habría tomado medidas para protegerse, reportan

Tal parece que la historia entre Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal está muy lejos de terminar. Y es que recientemente trascendió que, presuntamente, la hija de Pepe Aguilar habría recurrido a la magia negra para supuestamente perjudicar a la argentina, quien, aparentemente, se habría dado cuenta de esta situación y habría tomado medidas extremas, ¿qué pasó?

¿Por qué dicen que Ángela Aguilar supuestamente le estaría haciendo brujería a Cazzu?

Al menos de manera pública, Ángela Aguilar no se ha mostrado hostil hacia Cazzu e incluso evita hablar de ella. Lo máximo que ha llegado a sugerir es que la argentina era consciente de la relación que tenía con Nodal, incluso antes de que se anunciara formalmente, algo que la reggaetonera desmintió en su momento.

No obstante, según se reportó recientemente, aparentemente, la joven le tendría cierto resentimiento y, presuntamente, habría hecho uso de la magia oscura para perjudicarla.

De acuerdo con información de Javier Ceriani, Ángela y su madre, Aneliz, supuestamente, recurrieron a una “chamana que vive en Estados Unidos” para, presuntamente, hacerle algún tipo de “mal de ojo”.

“Una india nativa de los indios americanos, que vive en el centro de Houston, cerca de donde viven Ángela Aguilar y Aneliz. La habrían contactado Ángela y Aneliz a esta chamana llamada Melani”, contó.

¿Qué hizo Cazzu para “protegerse” de Ángela Aguilar?

Según Ceriani, Cazzu, ex de Nodal, presuntamente, se habría enterado de que Ángela Aguilar y su mamá, presuntamente, la querrían perjudicar con brujería, por lo que, aparentemente, decidió tomar medidas extremas para salvaguardar su seguridad.

Y es que, supuestamente, la argentina, presuntamente, habría acudido con otra “bruja” para que la “protegiera espiritualmente de cualquier mal”.

“Cazzu se enteró de esto, de que Aneliz y Ángela están yendo a lo de la chamana a tirarle todas las flechas embrujadas habidas y por haber allá, al sur de Buenos Aires. Tengo confirmación de que Cazzu, al enterarse de los trabajos que supuestamente Ángela y Aneliz están haciendo con Melani, se fue a Jujuy (Argentina), a las montañas, donde habitan otros chamanes indígenas para protegerse”, resaltó.

Cabe resaltar que esto no ha sido negado o confirmado por ninguna de las involucradas, por lo que todo queda en calidad de RUMOR.

¿Qué dijo Cazzu sobre Ángela Aguilar y su matrimonio con Christian Nodal?

Desde su ruptura con Christian Nodal, la argentina Cazzu no ha hecho muchos comentarios sobre Ángela Aguilar. De hecho, lo poco que ha llegado a decir siempre ha sido orientado hacia el sonorense.

No obstante, hace algunos meses pidió que le dejaran de hablar sobre ellos y hasta dijo que, al menos con ella, no tenía ningún problema o “sentimiento negativo”.

“Yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos y de hecho me encanta si son felices, me encanta”, expresó.

También dejó claro que ninguno de sus sencillos son indirectas para su ex o Ángela, asegurando que todas sus canciones se basan en simples ideas o fantasías.

