¿Hermana de Cazzu enojada con Nodal y Ángela Aguilar? Habría lanzado tremenda indirecta

Si bien ya pasó más de un año desde que se separaron, Cazzu y Christian Nodal siguen siendo tema de conversación. En esta ocasión, por la indirecta que , supuestamente. habría lanzado la hermana de la argentina contra el cantante y su nueva esposa, Ángela Aguilar.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cuál fue la supuesta indirecta que la hermana de Cazzu lanzó a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

A través de redes sociales, Flor Cazzuchelli, hermana de Cazzu, compartió un emoji de dinero, un signo de igual y otro emoji de un premio, lo que supuestamente habría dado a entender que solo con dinero se obtienen reconocimientos.

Aunque no mencionó nombres ni dio más comentarios, para muchos, esto fue una clara indirecta para Christian Nodal y Ángela Aguilar. Y es que, recientemente, la pareja fue nominada en diversas categorías para los Grammy Latino 2025.

Mientras que el cantante está nominado a ‘Mejor álbum de música ranchera/mariachi’ por su álbum ‘¿Quién + cómo yo?’, Ángela fue reconocida por el tema ‘No quiero hablar’.

Desde hace varios años, se ha especulado en redes sociales que, presuntamente, Pepe Aguilar, padre de Ángela, le compra los premios a su hija. Si bien esto jamás ha sido comprobado, en su momento, el periodista Javier Ceriani reportó que la cantante, supuestamente, hizo un berrinche por no haber ganado unos premios.

Indirecta a Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Qué pasó entre la hermana de Cazzu y Christian Nodal?

Esta no sería la primera vez que Christian Nodal y su excuñada, Flor, tienen algún tipo de problema. Luego de que él terminara su relación con Cazzu, se dijo que, presuntamente, Flor quiso robar una propiedad que el cantante tenía en Argentina.

En aquel entonces, él lo desmintió todo, asegurando que nunca hubo problemas familiares en la relación con su ex. No obstante, después se especuló que, supuestamente, Flor se quedó con el departamento donde Nodal y Cazzu vivían juntos antes del nacimiento de su pequeña. Esto último jamás fue confirmado o negado.

Durante la entrevista con Adela Micha, suscitada en el pasado agosto, Nodal sostuvo que, presuntamente, él le había pagado la boda a Flor en febrero de 2024.

“Yo a su familia nunca la lastimé, siempre la apoyé. Incluso pagué una boda. El apoyo siempre estuvo allí”, expresó.

Cabe destacar que, en ningún momento, la excuñada del cantante ha hecho declaraciones directas sobre él y solo se había limitado a usar sus redes sociales para mostrar la unión que tiene con su hermana y sobrina.

Hermana de Cazzu / Redes sociales

¿Christian Nodal está enojado con Cazzu?

Hace poco, una amiga de Nodal y Cazzu contó para TVNotas que, presuntamente, el cantante se enojó con su ex por haber desmentido a Ángela Aguilar en una entrevista. De acuerdo con nuestra fuente, esta es la razón por la que no le permite que viaje con su hija.

También mencionó que, aparentemente, Ángela ha estado manipulando a su esposo para que crea que Cazzu es la culpable de la supuesta “campaña de desprestigio” que hay en su contra.

“Evidentemente, al ver que el hate se inclinó hacia Ángela, que la tacharon de mentirosa, y que le decían que se había metido en la relación, que era una ‘quitamaridos’, Nodal se enfureció. Vio devastada a su mujer y por eso salió a decir con Adela (Micha) que él y Cazzu ya habían terminado varias veces antes de andar con Ángela”, manifestó.

