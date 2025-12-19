Admiten demanda de Christian Nodal contra Cazzu en México: ¿juez define custodia y convivencias con su hija?

La disputa legal entre Christian Nodal y Cazzu dio un giro luego de confirmarse que un juez en Jalisco sí admitió la demanda interpuesta por el cantante mexicano contra la artista argentina, pese a que ella y su hija residen actualmente en Argentina. La información fue confirmada por José Luis Álvarez Pulido, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en una entrevista televisiva.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Por qué un juez en Jalisco admitió la demanda de Christian Nodal contra Cazzu?

De acuerdo con lo explicado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, la admisión de la demanda de Christian Nodal a Cazzu, se realizó conforme a lo establecido en la legislación mexicana, aun cuando la parte demandada reside en el extranjero. El magistrado aclaró que el juez a cargo del caso fundamentó y argumentó jurídicamente las razones por las cuales consideró viable aceptar el trámite en México.

José Luis Álvarez Pulido señaló que, por tratarse de un asunto en curso, no es posible detallar públicamente el fondo del caso ni las motivaciones específicas del juez, aunque dejó claro que el procedimiento se ajusta a derecho. En ese sentido, explicó que la legislación contempla escenarios en los que una demanda puede ser admitida aunque una de las partes viva fuera del país.

El proceso legal se encuentra actualmente en su primera etapa, la cual consiste en la notificación formal a Cazzu. Para ello, se utilizará el mecanismo de carta rogatoria, un instrumento jurídico mediante el cual un tribunal solicita la colaboración de autoridades extranjeras para notificar a una persona que reside fuera del país donde se inició el juicio.

Debido al periodo vacacional de los juzgados en México, se prevé que esta notificación se concrete hasta enero del próximo año, una vez que se reanuden las actividades judiciales.

Cazzu y Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué solicita Christian Nodal en la demanda presentada contra Cazzu?

La demanda interpuesta por Christian Nodal tiene como eje central a su hija. De acuerdo con lo informado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, la petición inicial presentada ante el juez se enfoca en tres puntos principales.

El primero está relacionado con la custodia legal de la menor. El cantante busca que la autoridad judicial determine de manera formal quién ejercerá la custodia, conforme a lo que establezca la ley y al análisis de las condiciones del caso.

El segundo punto corresponde al régimen de convivencias, es decir, las reglas bajo las cuales se establecerán las visitas y el contacto entre padre e hija. Según lo expuesto, el objetivo de esta solicitud es preservar el vínculo afectivo, la comunicación y el contacto constante entre Nodal y su hija.

El tercer aspecto de la demanda se refiere a una pensión alimenticia provisional, la cual serviría para cubrir las necesidades básicas de la menor mientras se resuelve el juicio de fondo. El magistrado precisó que esta pensión no sería solicitada a cargo de la persona que será llamada a juicio, sino como una medida provisional dentro del proceso.

Estas solicitudes forman parte de las medidas iniciales que suelen plantearse en procesos familiares, con el fin de garantizar el bienestar de los menores involucrados mientras se define la resolución definitiva.

¿Cómo será la notificación y qué sigue en el proceso legal entre Nodal y Cazzu?

Una vez admitida la demanda, según el juez el siguiente paso es la notificación oficial a Cazzu, quien deberá ser informada del proceso legal que se sigue en México. Al residir en Argentina, esta notificación se realizará mediante una carta rogatoria enviada a las autoridades correspondientes de ese país.

Este procedimiento es habitual en casos internacionales y permite que los procesos judiciales avancen respetando los acuerdos de cooperación entre naciones. Hasta que la notificación se concrete, el caso no puede avanzar a etapas posteriores, como la presentación de pruebas o audiencias formales.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco también explicó que, en caso de que las autoridades consideren necesario un encuentro entre ambas partes, este podría llevarse a cabo de distintas formas. Una de ellas sería de manera presencial, y otra mediante el uso de recursos tecnológicos, como videoconferencias, dependiendo de lo que determine el juez.

