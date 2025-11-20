Cazzu rompe el silencio y lanza mensaje directo en plena disputa con Christian Nodal: “Aguanto mucho”

La cantante argentina Cazzu abrió su corazón y reveló lo que ha vivido en el último año durante una entrevista con la revista GQ, donde habló sobre su proceso emocional, su maternidad y los desafíos que enfrentó tras su separación de Christian Nodal. En medio de un contexto mediático intenso, la artista reflexionó sobre cómo ha sostenido su carrera y su vida familiar.

Cazzu / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre la disputa con Christian Nodal?

Durante su entrevista con GQ, Cazzu habló sobre cómo ha enfrentado el proceso posterior a su separación de Christian Nodal, marcado por permisos de viaje, manutención y tensiones relacionadas con la crianza de su hija. La cantante no mencionó detalles específicos del conflicto, pero sí dejó claro el impacto que esta etapa ha tenido en su vida.

“Aguanto mucho, ¿sabes? Pero porque para mí no hay nada más importante que mi hija y mi carrera” Cazzu

La artista explicó que, desde la ruptura, varios trámites relacionados con la niña se volvieron parte de la conversación pública, especialmente los permisos de viaje que necesita para cumplir con compromisos laborales en el extranjero. Según ha señalado en ocasiones anteriores, en ciertos momentos tuvo que recurrir a instancias legales para obtener estos documentos. Sobre la manutención, existe un contraste entre ambas versiones: el equipo de Nodal asegura que el cantante cumple con sus responsabilidades, mientras que Cazzu ha manifestado que no considera justa la manutención, a las necesidades reales de la hija que tienen los cantantes en común.

Cazzu también habló del ambiente mediático que rodea la situación, pues cada movimiento entre ambos ha generado especulaciones. El inicio de la relación pública entre Nodal y Ángela Aguilar añadió más atención al tema, ya que surgieron comentarios sobre la dinámica familiar y el tiempo que el cantante pasa con su hija. Aunque la argentina no profundizó en este punto, sus declaraciones sobre las cosas que “aguanta” fueron interpretadas como parte del contexto emocional que ha vivido este año.

Cazzu cuenta la experiencia que tuvo con un terapeuta que la marcó / Captura de pantalla

¿Cómo vive Cazzu su nueva etapa profesional tras un año de escandalos por su expareja Christian Nodal?

Después de casi dos años sin giras, Cazzu regresó en este 2025 con un nuevo álbum, Latinaje, una propuesta que acompaña a su libro Perreo, una revolución. Ambos proyectos abordan la dualidad entre la maternidad y la vida artística, y han sido presentados como un renacer creativo tras los retos de 2024.

La cantante aseguró que su obra no busca encajar ni responder a expectativas externas, sino servir como testimonio de una voz femenina que transita entre la fuerza y la vulnerabilidad. En este proceso, su hija se ha convertido en el centro de su motivación diaria. Su regreso también coincide con un reconocimiento importante: la revista GQ México la nombró una de las “personalidades del año” junto a Belinda, ambas figuras influyentes en el entretenimiento latino en 2025.

La coincidencia no pasó desapercibida debido a que ambas tuvieron una relación sentimental con Christian Nodal, lo que generó conversación en redes. Sin embargo, el enfoque de Cazzu está puesto en la expansión de su carrera y en seguir consolidando un camino propio dentro de la música urbana.

Cazzu y Gonzalo Gerber: la conexión artística que brilla en el escenario de Latinaje. / Foto: IG/gonzalo.gerber

¿Existe una disputa legal por la custodia de la hija de Christian Nodal y Cazzu?

Durante un reciente encuentro con la prensa, Cazzu fue cuestionada sobre las versiones que aseguraban que ya tendría la custodia completa de su hija tras una disputa legal. La cantante desmintió esa información y aclaró que no existe ningún proceso legal iniciado respecto a ese tema.

“No, no, esas cosas son muy difíciles, son cosas que me imagino que deben tener un proceso largo. La verdad que no se ha iniciado ningún proceso” Cazzu

También se le preguntó si había fechas establecidas para que Christian Nodal pudiera ver a la niña. Cazzu respondió que no hay novedades y que las partes involucradas ya conocen la información correspondiente. La prensa insistió sobre si ha existido algún tipo de comunicación reciente con el padre de su hija, a lo que la artista fue breve y directa:

“Todo eso lo saben, la verdad que de ese tema no hay nada nuevo... Nada, nada de ese tema. Seguimos en la misma escalera”. Cazzu

Sus declaraciones reflejaron que la dinámica parental continúa igual que en meses anteriores y que no hay avances públicos sobre acuerdos formales.

Durante el mismo encuentro, se le mencionó una declaración de Christian Nodal en una entrevista donde habló de su deseo de tener más hijos en el futuro. La cantante evitó profundizar y explicó que no sigue las redes sociales, además de remarcar que su relación con él ya está completamente cerrada en lo personal.

“No sé de qué me hablan… ustedes saben que nosotros ya no tenemos nada que ver. Tenemos una vida en común, pero esa pregunta, la verdad…” Cazzu

Por otro lado, la cantante argentina no se pronuncio ante la disputa legal de Christian Nodal con Universal Music, ni la audiencia que recientemente tuvo el cantante en el reclusorio oriente de la Ciudad de México.

