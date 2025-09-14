¿Indirecta para Christian Nodal? Cazzu arranca su gira ‘Latinaje’ con un mensaje para “el diablo”

Aunque ya ha pasado más de un año desde su ruptura, Christian Nodal y Cazzu continúan dando de qué hablar. Y es que, en medio de todas las declaraciones polémicas que ha hecho sobre el padre de su hijo, la argentina inicia su gira ‘Latinaje’ con un mensaje aparentemente dirigido a su ex.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Cazzu?

En definitiva, la historia entre Christian Nodal y Cazzu ha sido una de las más polémicas del medio artístico, principalmente por cómo se dio su separación. Las celebridades culminaron su relación en mayo de 2024, tras dos años de romance y una hija en común.

Tan solo dos semanas después de esto, Nodal anunció su noviazgo con Ángela Aguilar, con quien se terminó casando en julio de ese año. La rapidez de los acontecimientos ha hecho que muchos internautas, hasta el día de hoy, acusen al cantante de haberle sido infiel a su ex con la hija de Pepe Aguilar.

En su momento, la reggaetonera guardó silencio. No obstante, en los últimos meses se ha mostrado un poco más dispuesta a hablar sobre el asunto. Entre las declaraciones más polémicas que ha dado sobre su ex han sido:

Desmintió a Ángela Aguilar y aseguró que no supo de su relación con Nodal hasta que se hizo pública.

Mencionó que, desde la ruptura, el cantante ha visitado en muy pocas ocasiones a su hija , pese a que le da la libertad de hacerlo cuando quiera.

, pese a que le da la libertad de hacerlo cuando quiera. Dijo considerar injusta la pensión alimenticia que Nodal le daba para su hija.

Indicó que Nodal no le permitía viajar con su hija, pese a que sus traslados constantes son por cuestiones de trabajo.

En entrevista para TVNotas, una amiga de la expareja declaró que Nodal no le permite a Cazzu que viaje con su hija por “venganza”. Según la fuente, el intérprete de ‘Adiós amor’ estaría molesta con su ex por hacer que su esposa, Ángela Aguilar, “quede mal” ante el público.

¿Cazzu le lanzó un mensaje a Christian Nodal en el arranque de su gira ‘Laitnaje’?

El pasado 13 de agosto, Cazzu dio inicio a su gira ‘Latinaje’ con un concierto en Buenos Aires. Durante el evento, dio unas declaraciones que, para muchos, podrían haber sido una indirecta para Christian Nodal.

Y es que, sin mencionar nombres, lanzó un mensaje a una persona que, al parecer, siempre “se creyó mucho”, pero que, al final, terminó siendo un tonto.

“Aprendé, ¿sabés? Mirá y aprendé. Ahí está. Y vos pensabas que eras el diablo, boludo” Cazzu

Aunque los presentes aplaudieron sus palabras, la reacción en redes sociales fue bastante diversa. Si bien algunos se solidarizaron con ella, otros simplemente le dijeron que dejara a Nodal “en paz”, ya que “gracias a él se hizo conocida”. Estos son algunos comentarios que se podían leer:

“¿Quién es esta mujer? Gracias a Nodal la conocen”

“Lo que ella hace es poco con lo que le hicieron Nodal y Ángela Aguilar”

“Cazzu bien ardida”

“Ella es la Jefa, y soporten”

“Una indirecta bien directa para Nodal”

“Nodal le dijo: ‘supérame’ y, zas, lo superó. Concierto lleno total”

“Aquí criticando las frustradas”

“Estupendo mensaje”

Hasta el momento, Cazzu o Nodal no se han pronunciado ante toda esta polémica. Mientras que el cantante se ha mantenido ausente de las redes sociales, la argentina compartió parte de la celebración que le hizo a su hija por su cumpleaños.

¿Cuándo se presentará Cazzu en México?

Cazzu dará varios conciertos en México, como parte de su gira ‘Latinaje’. Desde que se anunciaron las fechas, muchas de ellas se agotaron casi de forma instantánea. Estas son las fechas y lugares programados:

14 y 15 de octubre: Ciudad de México , en el Auditorio Nacional (boletos agotados)

, en el Auditorio Nacional (boletos agotados) 16 de octubre: Guadalajara , en el Auditorio Telmex (boletos agotados)

, en el Auditorio Telmex (boletos agotados) 18 de octubre: Monterrey, en el Auditorio Banamex (boletos agotados)

en el Auditorio Banamex (boletos agotados) 22 de octubre: Mérida , en el Foro GNP Seguros

, en el Foro GNP Seguros 24 de noviembre: Puebla, en el Auditorio GNP Seguros

Los boletos para los conciertos en Mérida y Puebla están disponibles en la página de Eticket y los costos varían entre mil y 2 mil 100 pesos, dependiendo de la zona escogida.

