Exhiben a Ángela Aguilar presuntamente ‘ignorando’ a seguidor que le pidió una foto: “Ni lo esperó” VIDEO

Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal, nuevamente se encuentra en el centro de la polémica. Esta vez, la intérprete fue acusada por usuarios en redes sociales de mostrar una actitud fría y distante hacia un fan que se le acercó para pedirle una foto. Las imágenes del momento, que se viralizaron rápidamente, han reavivado las críticas en redes sobre su presunta soberbia y desconexión con el público, aunado a la cancelación de algunos de sus conciertos. ¿Qué fue lo que pasó?

¿Cómo fue el encuentro entre Ángela Aguilar y un fan que le pidió una foto?

El hecho ocurrió mientras Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, salía de un edificio, donde ya la esperaban cámaras y algunos seguidores. La cantante fue captada vestida de forma sencilla, con jeans y una blusa. Sin embargo, cuando un hombre se le acercó para solicitar una foto, accedió sin decir palabra, posó unos segundos y, sin más dilaciones, se dio media vuelta y se fue.

Este comportamiento generó una ola de reacciones negativas en redes sociales. Muchos lo interpretaron como una muestra de desprecio. En los comentarios, pudieron leerse frases como:



“Ni lo esperó, qué mala onda”,

“A los Aguilar hay que bajarlos de su nube pero rapidito...” y,

“No manches, hasta el chico cuando volteó, la nefasta ya se había ido”.

Aunque también hubieron personas que la defendieron, asegurando que la situación pudo haber sido malinterpretada. “Yo no veo nada de malo, le dio la foto”, escribió alguien.

¿Por qué compararon a Cazzu con Ángela Aguilar tras convivir con sus fans?

El nombre de Ángela Aguilar se ha vuelto constante en redes sociales, no solo por su música, sino por las controversias que la rodean. Desde el anuncio de su relación con Christian Nodal (poco después de su ruptura con Cazzu), la joven ha sido blanco de críticas. Muchos la acusan de intentar proyectar una imagen madura y sofisticada que no termina de conectar con el público general.

En contraste, la figura de Cazzu ha cobrado fuerza. En el mismo TikTok en que se muestra a Ángela con un fan, también aparece un momento en el que Cazzu convive con sus seguidores.

Las comparaciones no se hicieron esperar, la imagen de Cazzu ofreciendo selfies, autógrafos y risas con sus seguidores fue rápidamente comparada, pues aseguran en comentarios que ella tiene “humildad”, algo que la pequeña de los Aguilar, supuestamente, no tiene. Comentarios como:



“Bien dicen que los tatuajes no definen tu educación y valores”,

“Aquí todos amamos a Cazzu”.

“Siento que Cazzu tiene un alma linda” y,

“Cazzu una verdadera reina”.

¿Cancelan conciertos de Ángela Aguilar de su gira “Libre corazón 2025" por bajas ventas?

Paralelamente a esta situación, Ángela Aguilar con su gira “Libre Corazón 2025” en Estados Unidos, enfrenta varios problemas. De las 17 fechas originalmente anunciadas, al menos siete han sido canceladas por lo que se presume es una baja venta de boletos. Las presentaciones en estados como Pensilvania, Nueva Jersey, Misuri, Oklahoma, Carolina del Norte y Nuevo México fueron suspendidas, según reportes de los portales oficiales de venta de entradas.

La cantante, que se había lanzado a esta gira como su primer gran proyecto en solitario no ha logrado llenar los recintos como se esperaba. Semanas antes de los conciertos, aún quedaban grandes bloques de asientos disponibles, lo que derivó en especulaciones sobre su capacidad de convocatoria.

Si bien hasta el momento no se han dado a conocer motivos oficiales sobre estas cancelaciones, los usuarios en redes sociales especulan que se deben a la baja venta de boletos. La más joven de la familia Aguilar no ha emitido ningún comunicado al respecto, por lo que, por ahora, todo se mantiene en el terreno de las conjeturas.

