¿A qué huele Ángela Aguilar? El perfume carísimo que usa y que también lleva Justin Bieber

Ángela Aguilar, quien huyó recientemente de la prensa al lado de Nodal, tiene un secreto bien guardado que no tiene que ver con sus escándalos ni su música, sino con su aroma. La cantante mexicana, ícono de estilo y elegancia, ha elegido una fragancia tan exclusiva que solo unos pocos pueden permitirse. ¿Lo más sorprendente? Justin Bieber también la usa. Te contamos cuál es, cuánto cuesta y por qué se ha convertido en el perfume más deseado por los fans.

¿Cuál es el perfume que usa Ángela Aguilar y por qué todos lo quieren?

Ángela Aguilar no para por escándalos, ¡siempre llama la atención! Desde sus imponentes presentaciones, los looks que presume en cada alfombra roja, hasta los rumores de divorcio de Nodal; la joven cantante sabe cómo mantenerse en el centro del espectáculo. Pero en esta ocasión, el murmullo no tiene que ver con chismes familiares, sino con algo mucho más sofisticado y glamuroso: el misterioso perfume que la acompaña.

Durante mucho tiempo se pensó que Ángela usaba el popular Baccarat Rouge 540, pero los rumores en TikTok, YouTube y foros especializados en belleza apuntan a otra dirección. La hija de Pepe Aguilar habría elegido una fragancia de nicho, sofisticada y con un aire misterioso: Santal 33 de Le Labo.

Este perfume no es cualquier cosa. Es un aroma unisex, elegante y con carácter, que ha conquistado a celebridades de todo el mundo. Y sí, también a Justin Bieber.

Santal 33 une a Ángela Aguilar con celebridades de Hollywood y la moda internacional.

¿Cómo huele Santal 33, el perfume de Ángela Aguilar?

Santal 33, el perfume de Ángela Aguilar es una fragancia que no pasa desapercibida. Su aroma es envolvente, profundo y con una mezcla de notas que lo hacen inolvidable. Aquí te contamos cómo está compuesto:

Notas de salida: Cardamomo, que aporta un toque especiado y fresco.

Cardamomo, que aporta un toque especiado y fresco. Notas de corazón: Sándalo australiano, cedro, papiro y ambroxán, que le dan un carácter amaderado y seco.

Sándalo australiano, cedro, papiro y ambroxán, que le dan un carácter amaderado y seco. Notas de fondo: Cuero, iris y ámbar, que crean una base cálida, cremosa y duradera.

¿Qué significan las notas de salida, corazón y fondo en un perfume?

Notas de salida (o cabeza):

Son las primeras que percibes al aplicar el perfume. Son ligeras, frescas y volátiles, y suelen durar entre 5 y 15 minutos. Su función es captar tu atención de inmediato.



Notas de corazón (o cuerpo):

Aparecen cuando las notas de salida se evaporan. Son el “alma” del perfume y definen su carácter. Duran varias horas y suelen ser más suaves y equilibradas.



Notas de fondo (o base):

Son las más duraderas y profundas. Se desarrollan lentamente y pueden permanecer en la piel por más de 8 horas. Le dan estabilidad y fijación al perfume.

Perfume Santal 33

¿Cuánto cuesta el perfume de Ángela Aguilar?

Elegir un perfume no es solo cuestión de gusto, también es una declaración de estilo. En el caso de Ángela Aguilar, Santal 33 refleja su esencia: una mezcla de elegancia, modernidad y rebeldía.

Esta fragancia no es comercial ni fácil de encontrar. Es una joya olfativa que se vende en tiendas de lujo y su precio ronda los $7,250 pesos mexicanos por el frasco de 100 ml. No cualquiera puede pagar eso, pero quienes lo hacen, saben que están invirtiendo en algo más que un aroma: están comprando una experiencia.

Ángela Aguilar y Justin Bieber tienen algo en común: el perfume de lujo que cuesta más de 7 mil pesos. / IG: @angela_aguilar_

¿Qué otras celebridades usan Santal 33 además de Ángela Aguilar?

Santal 33 se ha convertido en un objeto de culto entre famosos, influencers y amantes de los perfumes de autor. Además de Ángela Aguilar, estas celebridades también han elegido Santal 33 como parte de su estilo:

Justin Bieber : El cantante canadiense ha sido una figura clave en la música pop desde su debut.

: El cantante canadiense ha sido una figura clave en la música pop desde su debut. Ryan Reynolds : Además de protagonizar éxitos como Deadpool , La Propuesta y Free Guy , Ryan ha construido un imperio empresarial.

: Además de protagonizar éxitos como , y , Ryan ha construido un imperio empresarial. Emma Roberts: La actriz ha demostrado gran versatilidad en cine y televisión. Saltó a la fama con Poco fabulosa y luego protagonizó películas como Aquamarine, Nancy Drew: Reportera , Scream 4: Grita de nuevo , Nerve y Mundo adulto.