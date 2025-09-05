Susana Zabaleta no disimula: su reacción al show de Ángela Aguilar se vuelve el nuevo escándalo viral

El evento de 300 Líderes Mexicanos reunió a personalidades del espectáculo, la política, los negocios y la cultura en un mismo espacio, pero el momento que acaparó la atención de todos no fue un discurso ni una premiación, sino la reacción de Susana Zabaleta al escuchar a Ángela Aguilar cantar en vivo. ¡¿Qué pasó?!

Ángela Aguilar interpretó “Paloma negra” durante el evento de los 300 líderes mexicanos. / X

¿Susana Zabaleta criticó la actuación de Ángela Aguilar en “Paloma negra” durante el evento de los 300 líderes mexicanos?

Durante la comida de los 300 líderes mexicanos. La hija menor de Pepe Aguilar, acompañada de su pareja Christian Nodal, interpretó el tema “Paloma negra” con un elegante vestido azul turquesa. Todo parecía marchar con normalidad hasta que las cámaras enfocaron a Zabaleta, quien estaba en primera fila junto a su novio, el comediante Ricardo Pérez. Su expresión seria y atenta se viralizó de inmediato, pues muchos usuarios la interpretaron como desaprobación hacia la presentación de la joven cantante.

El video se viralizó en cuestión de horas y los comentarios no se hicieron esperar.



“Jajajaja la cara de Susana lo dice todo”,

“¿Qué estará pensando Susana?”,

“Mejor nadota”,

“Amo a @susanazabaleta, sabe apreciar lo que no suena bien”,

“La cara de Susana nos representa”.



Cabe destacar que Susana Zabaleta estudió música clásica y canto en Italia, por lo que su criterio artístico tiene peso. Esto llevó a muchos a pensar que su expresión podría estar relacionada con una evaluación técnica de la interpretación de Ángela.

Sin embargo, Susana Zabaleta, conocida por sus polémicas y contundentes declaraciones, hasta ahora no ha dicho si la presentación de Ángela Aguilar le gustó o no.

La mirada de Susana Zabaleta se volvió viral tras escuchar a Ángela Aguilar cantar en vivo. / Instagram

¿Nodal y Ángela Aguilar huyeron de la prensa tras el evento de los 300 líderes? Evitan hablar del escándalo de Cazzu

Como si el video viral de Susana Zabaleta no bastara, la aparición de Ángela Aguilar y Christian Nodal en el evento de los 300 líderes mexicanos terminó en caos. La pareja llegó con un fuerte despliegue de seguridad, siete guaruras, según Shanik Berman, y desde su entrada generaron revuelo. Aunque compartieron espacio con figuras como Susana Zabaleta, su actitud distante y hermética encendió las alertas de los medios.

A la salida del evento, la situación se volvió aún más tensa. Los reporteros esperaban obtener alguna declaración sobre el escándalo que involucra al yerno de Pepe Aguilar, luego que Cazzu dijo que Nodal no autoriza que su hija viaje con ella fuera de Argentina, impidiéndole así que la acompañe en sus giras y presentaciones internacionales y los ataques de Emiliano Aguilar en redes. Sin embargo, Ángela y Nodal optaron por huir. En los videos difundidos, se ve a la cantante abordando una camioneta blanca en medio de gritos, cámaras y empujones, acompañada por su hermano Leonardo Aguilar y el propio Nodal. Ni una palabra, ni una mirada a la prensa.

Christian Nodal acompañó a Ángela Aguilar en el evento, pero ambos evitaron hablar del escándalo con Cazzu. / IG: @cazzu / @nodal

La escena fue tan caótica que varios periodistas corrieron tras el vehículo, intentando obtener alguna reacción. Ángela Aguilar, sin bajar la ventanilla, permaneció en silencio, aunque en uno de los clips se le ve sonriendo levemente. Su gesto, sumado al hermetismo de la pareja, dejó más preguntas que respuestas… y alimentó aún más la polémica.

Hasta ahora, Ángela Aguilar ni Nodal han dado réplica a las críticas y burlas que reciben en redes sociales.