Pepe Aguilar y Aneliz, su esposa, reaccionan a polémica con Emiliano Aguilar; toman drástica decisión

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, ha protagonizado una guerra de declaraciones en contra de toda la dinastía Aguilar. El rapero no solo ha lanzado diversos videos que, supuestamente, expondrían a sus medios hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar, sino que también reveló una polémica conversación, presuntamente, con Christian Nodal en la que ambos se habrían hecho de palabras.

Ahora, lo que llamó la atención es que Pepe Aguilar y su esposa, Aneliz Álvarez, aparentemente, habrían reaccionado a la polémica. Te contamos la drástica decisión que tomó el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ y el mensaje que lanzó la madre Ángela y Leonardo Aguilar.

Emiliano Aguilar lanzó fuertes indirctas a Pepe Aguilar, su papá, y sus hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar. / Redes sociales y canva

Te puede interesar: Emiliano Aguilar regresa burla a Pepe Aguilar y embarra a sus hermanas “familia de perros”

¿Qué pasó entre Emiliano Aguilar, Pepe Aguilar y sus hermanos, Ángela y Leonardo Aguilar?

En los últimos años, Emiliano y Pepe Aguilar, su padre, han dejado claro que están distanciados. Sin embargo, la polémica entre ellos se agudizó por las controversiales declaraciones del intérprete de ‘Prometiste’ en una entrevista con Pati Chapoy.

En la charla con la titular de ‘Ventaneando’, Pepe Aguilar acusó a su expareja, Carmen Treviño, madre de su primogénito, de haberle vaciado la casa y llevarse a Emiliano tras la separación.

Emiliano Aguilar defendió a su mamá, Carmen Treviño, de las declaraciones de Pepe Aguilar en Ventaneando. / Especial

No te pierdas: ¿Perro pug de la dinastía Aguilar pide disculpas a Emiliano Aguilar? “Me enojé ver a mi hermano hablar mal”

Estas palabras enfurecieron a Emiliano, quien salió en defensa de su madre a través de varios videos en redes sociales publiándolos con la frase “Les tengo una pregunta”. En estos exigió respeto y subrayó que ella siempre lo ha apoyado. Eso no es todo, también habría dado a entender, en algunos de sus clips, que, supuestamente, Ángela Aguilar sufrió maltrato de su ex, Josh Ball.

La situación escaló cuando se difundió una fotografía que muchos consideraron una burla hacia el rapero. El pasado fin de semana, desató escándalo la imagen del perro pug de Pepe Aguilar, ‘Gordo Aguilar’, frente a la alberca donde Emiliano suele grabar sus clips. Esto aunado a la frase: “Les tengo una pregunta”.

Aunque, después, lanzaron un comunicado del ‘Gordo’ en el que ofreció disculpas, Emiliano Aguilar no dejó pasar el hecho. Incluso, respondió con una foto de su familia editada con caras de pug y emojis sugestivos.

miliano Aguilar respondió con fuerza la polémica publicación en Instagram. / IG

Mira: Comparan a Emiliano Aguilar con Pepe Aguilar tras rumores de infidelidad a la mamá de su hija; él responde

¿Qué dijeron Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, su esposa, de las declaraciones de Emiliano Aguilar?

Luego de que Emiliano Aguilar reveló que Christian Nodal, su cuñado, arremetió en su contra a través de redes sociales, Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez, su esposa, tomaron una drástica decisión en medio de este escándalo.

A raíz de esta controversia, usuarios en redes sociales no tardaron en criticar fuertemente a Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. Por esta razón, el cantante tomó la drástica decisión de limitar los comentarios de sus publicaciones en Instagram.

Así reaccionó Pepe Aguilar:

Tras controversia con Emiliano Aguilar, Pepe Aguilar tomó la decisión de limitar los comentarios en Instagram por la críticas que ha recibido. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Eso no es todo, según los usuarios, Pepe también habría dado entender que, supuestamente, no le interesaría responder a este escándalo, dado que solo celebró que su equipo de charros ‘El soyate’ se convirtieron en campeones Millonario 2025.

“Y los que vienen (campeonatos) ehhh!!”, se lee en una de sus publicaciones.

Pepe Aguilar celebró que su equipo de charros ‘El soyate’ ganó un campenato en medio de escándalo con Emiliano Aguilar. / IG: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Asimismo, Aneliz Álvarez también publicó una imagen en celebración al equipo de charros ‘El soyate’. Sin embargo, ninguno de los dos ha hablado directamente de la polémica con Emiliano Aguilar.

Por su parte, Emiliano Aguilar, hijo de Carmen Múñoz, lanzó un comunicado en el que dejó claro que no volverá a mencionar dicha controversia. Sin embargo, puntualizó que siempre defenderá a su madre, sin importar quién sea.

Así lo publicó Aneliz Álvarez: