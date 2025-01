Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar revela por qué no habla con su papá: “Mi jefe no es mala persona”

Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, fue invitado al pódcast de Gusgri, donde abrió su corazón y habló sobre su relación con su familia, así como sobre las críticas que enfrenta por llevar el apellido Aguilar, uno de los más prestigiosos de la música mexicana.

Durante la conversación, Emiliano abordó la dinámica con su padre, Pepe Aguilar, aclaró que, aunque no hay un distanciamiento total, sí suelen verse con poca frecuencia. “Siempre ha sido muy, o sea, no distante, pero siempre es como que no nos vemos tan seguido. Nos vemos cuando se puede”, explicó.

Emiliano Aguilar confesó que su padre no conoce a su hija. A pesar de las diferencias con su padre, Emiliano dejó claro que no desea replicar el mismo tipo de paternidad que él recibió. “Yo también me pongo a pensar, porque yo también tengo una hija, y me pongo a pensar: Si yo la hago bien machín y llego hasta la cima, pues yo fuera de otra manera con mi hija, para todo hay tiempo”, comentó.

Emiliano es hijo del primer matrimonio de Pepe con Carmen Treviño. Se dedica a la música desde 2023, pero es el único de la familia Aguilar que no canta regional mexicano sino género urbano.

Emiliano Aguilar / Instagram: @emiliano_aguilar.t

Mira: Mira: ¿Ana María Alvarado despotricó contra la dinastía Aguilar? “Quiénes son ellos para juzgar”

Emiliano defiende su derecho de usar el apellido Aguilar

El joven también respondió a las críticas por supuestamente aprovecharse del apellido Aguilar, ya que se sabe de su alejamiento de su papá, tras su encuentro con la ley, y su falta de apoyo en su carrera musical en el reguetón. Emiliano estuvo en prisión en Estados Unidos por tráfico de personas. También se le vinculó con una hija de un famoso narcotraficante mexicano.

“Es mi apellido. ¿Cómo chingados me voy a aprovechar de mi apellido? Si a esas vamos, entonces mi papá se aprovecha de su apellido, mi hermana se aprovecha de su apellido, mi hermano, todos se aprovechan de su apellido”, declaró con firmeza.

Además, recordó que el legado de la familia Aguilar comenzó mucho antes de su padre. “Quien empezó esto fue mi abuelito. No empezó con mi apá. Empezó con mi abuelito”, afirmó.

Emiliano Aguilar confiesa que lleva 2 años sin hablar con su padre, Pepe Aguilar

En medio de las tensiones familiares, Emiliano reveló que lleva más de dos años sin comunicarse con su papá y sus hermanos. “No he hablado con nadie. Ya tengo rato... Tengo como unos dos años que no hablo directamente con mi papá. Es la primera vez que lo digo”, confesó.

Pepe Aguilar / Redes sociales

Mira: Emiliano Aguilar está de luto; anuncia lamentable pérdida: “Duele”

Emiliano Aguilar revela los motivos de su distanciamiento

Al ser cuestionado sobre la razón de este distanciamiento, Emiliano señaló que se debe a diferencias en su forma de pensar. Sin embargo, aclaró que no guarda rencor a su padre y hasta lo defendió de quienes lo critican por apoyar a Christian Nodal en su relación con su hija.

“No, simplemente, mi jefe no es una mala persona. Los medios se lo traen, pero no es mala persona mi jefe. Está tratando lo mejor que puede con la situación que se le presentó. Quien la cag... fue mi hermana. Mi papá la cag... porque se metió”. Emiliano Aguilar

“No es una mala persona. Tenemos nuestras diferencias. No pensamos igual. Muchas personas dicen que somos muy parecidos. No es que no nos llevemos bien. Yo a mi papá lo quiero mucho, pero no coincidimos en muchas cosas. Llevo dos años sin comunicarme. Me llegó a felicitar por mi cumpleaños, pero no he hablado con mi papá ni con mis hermanos”, expresó. Emiliano Aguilar

Sobre la relación con sus hermanos, Emiliano Aguilar aseguró que los quiere, pero considera que su forma de pensar es muy distinta a la de sus hermanos.

“Tengo una mentalidad que ellos no tienen. Son mis hermanos. Los quiero un chin..., pero no tenemos comunicación. Creo que la raza piensa que tengo una gran relación con ellos, que hablo con ellos cada fin de semana, pero no he hablado con ellos en dos años”, concluyó.

Mira: Dinastía Aguilar se pronuncia a la supuesta infidelidad de Christian Nodal a Ángela