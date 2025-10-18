Christian Nodal en la polémica: ¿Se refirió a Cazzu como ‘monstruo’ en Instagram?

Christian Nodal y Cazzu vuelven a ser noticia tras las recientes declaraciones de la cantante argentina, en las que desmintió al cantante respecto a la paternidad y cuidados de su hija. La tensión entre ambos inició a mediados del año pasado, luego de que se confirmara su separación y Nodal comenzara una relación con Ángela Aguilar. A pesar de que en algún momento se habló de una tregua mediática, los mensajes recientes del intérprete han reavivado la polémica.

Te puede interesar: ¿Cazzu y Nodal se reencontrarán en México? La cantante revela que el abogado del cantante ¡la contactó!

Tundieron a Christian Nodal por un comentario que describieron como despectivo hacia su hija / Captura de pantalla

¿Qué mensajes compartió Christian Nodal en Instagram?

La madrugada del 15 de octubre, Christian Nodal publicó dos mensajes en su canal de difusión en Instagram que llamaron la atención de sus seguidores. El primer mensaje decía: “A veces con querer no es suficiente”, mientras que el segundo fue: “Uuuu un monstruo”. Ambos fueron compartidos a las 5:34 horas y no incluyen aclaraciones sobre su significado.

Estos mensajes surgieron poco después de que Cazzu señalara que como madre no recibe apoyo, pero sí ataques, lo que ha llevado a especulaciones sobre si estaban dirigidos a la cantante de trap o a otra situación personal. Hasta el momento, Nodal no ha ofrecido declaraciones que expliquen el contenido de sus publicaciones.

Te puede interesar: Cazzu detiene su concierto y lanza fuerte mensaje a sus fans: “Basta de odio” ¿Estaba enojada?

Mensajes de Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Qué dijo Cazzu sobre Christian Nodal?

En redes aseguraron que las recientes publicaciones de Christian Nodal podrían estar vinculadas con las declaraciones que Cazzu hizo en días recientes sobre la situación con su hija. La cantante argentina dijo a su llegada a México para llevar a cabo una serie de conciertos, que ella consiguió un permiso unilateral para que su hija viajara con ella a nuestro país pues su padre se negó a darle el permiso. Cazzu también dijo que la buscaron abogados del papá de la niña para que tuviera un encuentro con la menor durante su estancia en México. Sin embargo la trapera dejó ver que dudaba que ocurriera, pero no por ella, sino por Nodal.

Así mismo en días anteriores en una entrevista para el pódcast El elefante en la habitación, la cantante argentina habló sobre cómo combina su carrera musical con la maternidad y reveló las preocupaciones que tiene respecto a las injusticias que podría enfrentar su hija por ser “la hija de…” padres famosos.

Cazzu mencionó que su hija podría enfrentar críticas, comparaciones y expectativas adicionales simplemente por su apellido y su vínculo con figuras mediáticas.

“Ella va a crecer con otro tipo de injusticia, como la de: ‘es hija de’, y eso va a ser un camino que siento que se va a construir y lo voy a ir construyendo de a poquito, no me quiero adelantar, pero espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene” Cazzu

Te puede interesar: Christian Nodal confiesa el verdadero motivo detrás de borrar su rostro tatuado: “Lo hago por ella”

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Por qué la relación entre Christian Nodal y Cazzu sigue generando polémica?

La relación entre Christian Nodal y Cazzu continúa generando polémica. Desde 2024, cuando confirmaron su separación y Nodal inició una nueva relación con Ángela Aguilar, el tema se volvió una ola especulaciones acerca de una posible traición del sonorense a la madre de su hija. Aunque en un principio ambos artistas optaron por mantener una postura discreta, el ambiente cambió cuando Ángela Aguilar, Cazzu y Nodaldieron entrevistas a diferentes medios de comunicación. Cada quién reveló su versión de los hechos. Primero Aguilar dijo que todos los involucrado sabían lo que estaba pasando y que ningún corazón se rompió. Cazzu la desmintió ante los micrófonos de un pódcast y dijo que ella se enteró al igual que el público. Por su parte, Nodal este año dio una entrevista a Adela Micha que encendió las redes. ¡Dio fechas de cuando cortó con Cazzu e inició con Ángela! Todo habría ocurrido en menos de un mes, por lo que usuarios de redes lo criticaron y hasta señalaron que las fechas que dijo no daban y aseguraron que se le juntaron los amores.

Te puede interesar: ¿Cazzu aún extraña a Christian Nodal? Revelan que tiene fotos del cantante en su casa