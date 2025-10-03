Cazzu rompe el silencio: las injusticias que sufrirá su hija y la supuesta demanda contra Nodal

La maternidad llegó a la vida de Cazzu en uno de sus momentos artísticos más importantes. La cantante argentina no ha detenido su carrera musical y continúa recorriendo escenarios como parte de su gira Latinaje, donde combina su pasión por la música con su nuevo rol como mamá.

Sin embargo, la artista abrió su corazón y compartió una confesión que ha generado conversación. A esto se suman nuevas versiones que apuntan a que Cazzu podría estar considerando medidas legales en contra de Nodal por temas relacionados con la custodia y la manutención de la pequeña.

Cazzu, ex de Nodal / Redes sociales

¿Qué dijo Cazzu sobre las injusticias que enfrentará su hija por “ser hija de padres famosos”?

Durante una entrevista en el pódcast El Elefante en la habitación, Cazzu habló sobre cómo combina su maternidad con su vida profesional. La intérprete de Mentiste aseguró que disfruta cada instante con hija, aunque también reconoció que su hija podría enfrentar críticas y comparaciones por su apellido y por ser parte de una familia mediática.

“Ella va a crecer con otro tipo de injusticia, como la de: ‘es hija de’, y eso va a ser un camino que siento que se va a construir y lo voy a ir construyendo de a poquito, no me quiero adelantar, pero espero que ella se sienta orgullosa de la mamá que tiene”, Cazzu

La artista también mencionó que, pese a estas preocupaciones, busca enfocarse en los aspectos positivos de la maternidad y en construir una relación cercana con su hija, compartiendo incluso su pasión por la música.

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Cazzu podría iniciar un proceso legal contra Christian Nodal?

En el programa Lubox TV, transmitido en YouTube, se abordó la controversia en torno al cumpleaños de la hija de Nodal y la posibilidad de que Cazzu recurra a la vía legal para resolver problemas relacionados con la custodia. Según los presentadores, la argentina tomaría acciones legales porque no cuenta con un permiso firmado por Nodal que le permita llevar a su hija fuera del país durante su gira internacional.

“Ella que alguna vez había decidido no librar la batalla porque el sistema judicial es machista e injusto, estaría pensando en actuar jurídicamente en Argentina”, comentaron.

Este posible movimiento legal buscaría garantizar que Cazzu tenga libertad para viajar con la menor, además de formalizar acuerdos respecto a la patria potestad y la manutención. Cabe recordar que desde que Nodal y Cazzu confirmaron su separación, han surgido especulaciones sobre cómo mantienen la crianza compartida de su hija.

¿Qué pasaría con la custodia de la niña si Cazzu demanda a Christian Nodal?

De acuerdo con las versiones compartidas en Lubox TV, Cazzu estaría dispuesta a demostrar que Christian Nodal no ha sido constante en la vida de su hija y que existen irregularidades en los pagos de manutención. Esto, según los conductores, podría derivar en que la cantante solicite la patria potestad completa de su hija en tribunales argentinos.

“Estaría pensando en demostrar que su padre no está presente, es inconsistente y que hasta sus pagos son irregulares, por lo que pediría la patria potestad absoluta de su hija”, añadieron.

La posibilidad de un proceso legal ha despertado el interés del público, pues significaría un nuevo capítulo en la relación entre Cazzu y Nodal, quienes en su momento se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la música regional y urbana.

