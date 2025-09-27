Filtran foto de los padres de Nodal, presuntamente, en el festejo de su nieta con Cazzu

Christian Nodal y Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida artísticamente como Cazzu, volvieron a estar en el ojo público tras la reciente celebración del segundo cumpleaños de su hija, en Buenos Aires, Argentina. La rapera organizó el festejo el pasado 14 de septiembre y, aunque el cantante mexicano no asistió, sorprendió que sus padres sí habrían viajado para acompañar a su nieta.

Nodal y Cazzu / Redes sociales

¿Quiénes asistieron a la fiesta de la hija de Nodal y Cazzu y qué reveló la foto filtrada?

De acuerdo con Javier Ceriani, los padres de Christian Nodal y su hermano viajaron desde México hasta Argentina para estar presentes en la celebración de los dos años de la hija de Nodal. La imagen filtrada correspondería al momento del pastel de la hija de Cazzu y Nodal. Según el periodista, una fuente cercana le confirmó que los padres del cantante se encontrarían detrás de las dos mujeres de cabello oscuro que también se ven en la fotografía.

Ceriani señaló que la llegada de los familiares fue comparada con la de los reyes magos, destacando la importancia del gesto y la sorpresa que representó para la pequeña.

¿Existe un conflicto entre Christian Nodal y sus padres?

Según el periodista, la supuesta presencia de los padres de Nodal en la fiesta habría generado tensión con el cantante, a quien se le habría interpretado como un acto de “traición”. Ceriani afirmó que la relación entre Nodal y sus padres estaría rota debido a que ellos viajaron a Argentina sin su consentimiento para ver a su nieta y entregar regalos.

Esta situación coincide con la reciente separación del cantante y Cazzu, así como su matrimonio actual con Ángela Aguilar, lo que mantiene al intérprete en el ojo del huracán. La filtración de la foto y los comentarios sobre la supuesta ruptura familiar han alimentado las especulaciones sobre conflictos internos en la familia Nodal.

Papás de Christian Nodal / Redes sociales

¿Cuál es el pleito legal entre Cazzu y Christian Nodal?

En las últimas semanas Cazzu ha señalado que la negativa de Christian Nodal a otorgar un permiso de viaje ha sido uno de los peores momentos de su vida. Este impedimento no solo limita la movilidad de la hija que tienen en común, sino que también restringe las actividades profesionales de la madre, generando un conflicto legal en curso. El presunto control ejercido por los abogados de Nodal ha sido interpretado por Cazzu como un intento de limitar su autoridad sobre la hija.

Además, tras la fiesta de cumpleaños de su hija en Argentina, la ausencia del cantante sonorense levantó rumores de una fuerte crisis familiar. De acuerdo con el programa Lubox TV, Cazzu estaría considerando iniciar un proceso legal para obtener la custodia absoluta de su hija, argumentando la falta de compromiso de Nodal en momentos importantes y las presuntas irregularidades en los pagos de manutención. Aunque en ocasiones anteriores la intérprete había descartado acudir a los tribunales por considerar al sistema judicial injusto, fuentes cercanas al programa de YouTube Lubox TV habrían asegurado que esta vez estaría dispuesta a enfrentarlo.

Hasta el momento, Cazzu no se ha pronunciado oficialmente sobre la posible demanda, pero el tema ya genera gran expectación, pues de proceder podría convertirse en una de las batallas legales más mediáticas del espectáculo.

