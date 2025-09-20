¿Papá de Christian Nodal ya no trabaja con él? El cantante rompe el silencio, ¿lo cambió por Pepe Aguilar?

Hace unos días, Javier Ceriani revelaba un posible conflicto entre Christian Nodal y su papá, Jaime González. En ese momento se manejaba la versión de que posiblemente ya no trabajarían juntos, siendo González el mánager de Christian desde que inició su carrera. Todo apuntaba a que la decisión habría sido empujada por Pepe Aguilar. ¿Pero esto es cierto? Christian Nodal aclara los rumores.

¿Por qué Christian Nodal y su papá Jaime González, ya no trabajarían juntos?

Según lo expresado por el periodista Javier Ceriani en su canal de YouTube, Christian Nodal habría tomado “la decisión más difícil y drástica de su carrera” al excluir a su padre de su empresa. Ceriani señaló que la relación entre ambos se habría deteriorado debido a conflictos económicos y desacuerdos profundos sobre la gestión de los negocios del cantante.

Christian Nodal tomó la decisión que lo va a convertir en un vegetal musical, en un artista en desgracia, porque tomó la decisión apoyado por consejo de Pepe Aguilar. Confirmado: Christian Nodal va a sacar a su papá, Jaime González, de su empresa y se separarán para siempre. Javier Ceriani

Este quiebre implicaría que Jaime González dejaría de ser el principal socio en los contratos del intérprete de “Adiós amor”, marcando un punto de inflexión en la manera en que Nodal dirige su trayectoria profesional. ¿Es cierto?

Christian Nodal y su papá Jaime González / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Jaime González a la decisión de su hijo, Christian Nodal?

De acuerdo con lo comentado por el periodista Javier Ceriani, la determinación que habría tomado el cantante Christian Nodal de apartar a su padre, Jaime González, de su empresa y gestión artística, habría generado un profundo malestar en este último.

Según Ceriani, González estaría dolido y enfadado, ya que durante mucho tiempo fue quien apoyó y promovió la carrera de su hijo desde sus inicios, siendo una figura clave en su desarrollo profesional.

“Jaime está muy herido y molesto con esta decisión, pero Nodal ya la tomó. Desde hace meses te vengo anunciando que Nodal llegó a pesar que su padre, le había robado porque Pepe se lo metió en la cabeza” , dijo Ceriani.

Cristina y Don Jaime papás de Christian Nodal / @cristy_nodal

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la relación entre él y su papá, Jaime González?

Recientemente, Christian Nodal dio una entrevista en Colombia antes de su concierto que se llevará a cabo este sábado 20 de septiembre en el Coliseo Medplus. Fue ahí que atendió algunas preguntas de la prensa, unas de ellas en torno a su carrera, pero hubo una persona que lo cuestionó sobre su actual relación con su papá, Jaime González.

La pregunta directa que le hicieron al intérprete mexicano fue: “Hay una noticia en donde dice que ya no va a ser más tu mánager. ¿Esa información es cierta?” Fue ahí que Christian Nodal intentó aclarar las dudas y rumores que se habían compartido los últimos días en torno a la relación con su padre y dijo:

“No, no es cierto. Tenemos un vínculo muy familiar y sobre todo, en el negocio. Yo no sé cuál es el interés de despertar todos estos conflictos que no existen.” Christian Nodal

¿Por qué dicen que Pepe Aguilar influyó en la decisión de Christian Nodal de separarse de su papá?

A pesar de las recientes declaraciones de Christian Nodal y la relación que mantiene con su papá, Jaime González. Uno de los rumores apuntaba a que la presunta decisión de separarse laboralmente, era debido a Pepe Aguilar, quien habría aconsejado a Christian de dicho movimiento.

“Christian Nodal tomó la decisión apoyado por consejo de Pepe Aguilar. Confirmado, Nodal va a sacar a su papá de la empresa y se separarán para siempre” Javier Ceriani

También señaló que Pepe Aguilar sería el encargado de llevar a cabo las negociaciones directas con Universal Music, la disquera con la que Christian Nodal aún tiene acuerdos vigentes, lo que consolidaría su posición como pieza fundamental en este proceso de cambio.

Ante este presunto escenario, ahora todo queda como especulación, pues Christian Nodal aseguró que continuará trabajando con su papá, y negó una fractura en su relación según sus declaraciones .

