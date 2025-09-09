Abogados de exdisquera de Nodal reaccionan al amparo del cantante y advierten: ‘No cambia el fondo del asunto’

Luego que reportarán el 8 de septiembre de 2025 que Christian Nodal habría presentado un amparo en el caso que enfrenta con Universal Music, firma que lo acusó de falsificación de contratos, los abogados de la empresa reaccionaron.

En entrevista con El universal, los abogados Ulrich Richter Morales y Agustín Liñan Salinas hablaron del caso y dieron detalles. ¿Podría ir Nodal prisión? Aquí te contamos todo lo que dijeron.

¿Cuál es el pleito legal de Christian Nodal con Universal Music?

El origen del problema se basa en la posible falsificación de 32 documentos presentados en 2021 por Christian Nodal y su familia en una demanda contra Universal, esto luego de que el actual esposo de Ángela Aguilar dejara de trabajar ahí. ¿El reclamo? La titularidad de las obras que el cantante grabó. De acuerdo con reportes de algunos medios, entre las producciones en disputa se encuentran los álbumes ‘Me dejé llevar (2017)’, ‘Ahora (2019)’ y ‘Ay, ay, ay! (2020)’, que incluyen temas como ‘Adiós amor’ y ‘De los besos que te di’.

En respuesta, en 2022, se reportó que la disquera presentó una demanda contra los padres del cantante, Jesús Jaime González Terrazas y Silvia Cristina Nodal Jiménez, y, posteriormente, contra el propio Nodal.

En ese momento se dijo que la empresa pedía a las autoridades que investigaran el caso y revisaran las irregularidades detectadas en los documentos presentados por Christian Nodal y sus padres.

El 8 de septiembre de 2025 se reportó en medios como Milenio que Nodal habría presentado un amparo y los abogados de la exdisquera del cantante ya habrían reaccionado, según informó el periódico ‘El universal’.

¿Qué tipo de amparo solicitó Nodal y cuál fue la reacción de Universal music?

De acuerdo con una publicación del 8 de septiembre de 2025 del diario ‘Milenio’, el pasado 28 de agosto Christian Nodal habría impuesto un amparo con el objetivo de tener acceso completo a la carpeta de investigación del caso que enfrenta con su exdiquera. Sin embargo, también reportaron que la solicitud habría sido rechazada inicialmente por falta de claridad en los actos reclamados.

La mañana del 9 de septiembre de 2025 El universal reportó que los abogados de la disquera, Ulrich Richter Morales y Agustín Liñan Salinas, aseguraron que el amparo no representa un avance sustancial para la defensa del cantante y habrían señalado:

“Desde el inicio advertimos que esos contratos no eran válidos. Se presentaron 32 documentos para tratar de acreditar la titularidad de las obras, pero todos tenían irregularidades graves. Esa es la base de nuestra denuncia: que los documentos fueron fabricados” Abogados de Universal Music, de acuerdo con ‘El universal’

Según la misma entrevista, Agustín Liñan habría dicho que Nodal siempre ha tenido derecho a acceder a la carpeta y a solicitar copias desde el inicio.

“El amparo no cambia el fondo del asunto. Lo que se discute es la autenticidad de los contratos y esa parte está clara” Abogados de Universal Music, según ‘El universal’

¿Qué consecuencias podría enfrentar Christian Nodal en este proceso legal contra Universal Music?

De acuerdo con lo reportado por ‘El universal’ la diaquera habría solicitado la judicialización del expediente, lo que significaría que podría haber una audiencia inicial a la que citen a ambas partes.

En cuanto al panorama legal de Christian Nodal, el mismo medio reportó que la ley, entre las disposiciones que contempla, se encuentran la prisión preventiva, el uso de brazalete electrónico, la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad, la restricción para salir del país o incluso la fijación de un domicilio único.

Al momento se desconoce si estas medidas podrían aplicar a Nodal. El cantante no se ha pronunciado al respecto.

