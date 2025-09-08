Christian Nodal habría promovido un amparo para acceder a una carpeta de investigación, ¿contra Cazzu?

El cantante Christian Nodal, no solamente enfrentaría problemas con su expareja Cazzu, sino que actualmente atravesaría una situación legal que podría afectar su carrera profesional. En internet circula que cantante de regional mexicano habría solicitado acceso a una carpeta de investigación. ¿De qué se trata? ¿Qué disputa legal tiene Nodal? Aquí te contamos lo que se sabe.

Christian Nodal estuvo en el Supernova 2025, y los asistentes estallaron / Captura de pantalla internet

¿Cuál es la disputa legal de Christian Nodal, con su exdisquera Universal Music?

La relación entre Christian Nodal y Universal Music comenzó a tensarse en noviembre de 2021, cuando surgieron rumores sobre posibles incumplimientos contractuales por parte del cantante. En junio de 2024, la disquera habría presentado formalmente una demanda contra Nodal y sus padres, acusándolos de falsificar 32 documentos notariales para apropiarse de los derechos de los primeros tres álbumes de Christian: ‘Me dejé llevar (2017)’, ‘Ahora (2019)’ y ‘Ayayay (2020)’. Actualmente, el caso se encontraría a manos de las autoridades correspondientes y aún no habría una resolución definitiva.

De acuerdo con lo que se ha dicho en diferentes medios, la demanda podría tener consecuencias significativas para Nodal. Si el tribunal falla a favor de Universal Music, el cantante podría perder el derecho de interpretar en público canciones que lo llevaron al éxito, como Adiós amor y Te voy a olvidar. Además, se vería afectado en términos económicos por la posible pérdida de regalías y presentaciones, lo que impactaría directamente su estabilidad profesional.

¿Qué tipo de amparo solicitó Nodal y qué respuesta obtuvo?

Según información difundida por Milenio, el 28 de agosto de 2025, el cantante de regional mexicano Christian Nodal habría promovido un amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, buscando acceder a la carpeta de investigación relacionada con la demanda de Universal Music.

Sin embargo, el medio reportó que el juez habría rechazado la petición, argumentando que la solicitud de Nodal carecía de claridad, señalado que el cantante no especificó de forma precisa qué actos reclamaba ni a qué autoridad se refería en su petición. Además, se le habría solicitado que precisara información.

La respuesta del juez, de acuerdo con Milenio, habría sido contundente y, supuestamente, determinó que no era posible determinar “si existía una apariencia del buen derecho que justificara la suspensión solicitada”. ¡Lo habrían rechazado!

Christian Nodal lanza adelanto de su nuevo disco / IG: @nodal

¿Qué otros problemas legales rodean a Christian Nodal?

Además de su conflicto con Universal Music, Christian Nodal enfrentaría disputas legales con su expareja, la cantante argentina Cazzu. En marzo de 2025, se reveló que ambos estarían en medio de un litigio por la custodia y manutención de su hija. Según informes, Nodal habría reducido la pensión alimenticia solicitada por Cazzu de 135 mil dólares mensuales a 7 mil dólares. Aunque esto nunca fue confirmado por ninguno de los involucrados, Cazzu reveló que ella consideraba que no tenía un acuerdo que le pareciera justo con el papá de su hija.

Además, en una entrevista reciente, Cazzu reveló que solicitó un permiso de viaje para llevar a su hija consigo en sus giras internacionales. Sin embargo, Christian Nodal se negó a autorizar dicho permis a Cazzu. Esto lo reveló la cantante argentina y también aseguró que el abogado afirmó que Nodal podría revocar el permiso en cualquier momento, lo que aumentó la tensión en el proceso. Cazzu expresó que esta situación era emocionalmente devastadora para ella y que se sentía impotente ante el control que Nodal ejercía sobre la situación.

