Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal en la mira por supuestas cirugías estéticas: así lucía antes y ahora

La polémica alrededor de Ángela Aguilar parece no detenerse. Ahora, la joven cantante de regional mexicano volvió a colocarse en el centro de los comentarios en redes sociales luego de que varios usuarios aseguraran que se sometió a un tratamiento estético para modificar la forma de su nariz. ¿Cómo lucía antes? Esto es lo que sabemos.

Un video de Ángela Aguilar del 2020 causó revuelo después de que diera la predicción de su en ese entonces futuro / Captura de pantalla

¿Ángela Aguilar realmente se operó la nariz?

El tema surgió tras la difusión de un video comparativo en el que se observa a la cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, en su adolescencia y en la actualidad. Los internautas no tardaron en destacar un presunto cambio en su perfil, señalando que la intérprete de Abrázame y de diversos boleros habría buscado “respingar” la punta de su nariz. Los comentarios rápidamente se viralizaron, sumando a la lista de críticas que la artista ha recibido en el último año, especialmente después de hacer público su romance con Christian Nodal.

En redes sociales abundan comentarios como:



“Angela se arregló la nariz, no se veía así”,

“Quería que notáramos su nuevo perfil” o

“Se operó la nariz y se hizo armonización facial”.

Otros mencionaron que la artista habría tomado la decisión luego de años de recibir burlas en línea, en donde algunos incluso la apodaron “Condorito”.

¿Qué respondió Ángela Aguilar a los rumores de operación?

Hasta ahora, Ángela Aguilar no ha dado ninguna declaración pública sobre las especulaciones en torno a un posible procedimiento estético en su nariz. A pesar de que los comentarios en redes sociales se multiplicaron, la cantante ha optado por mantener silencio, sin confirmar ni desmentir las versiones.

Este tipo de rumores no son nuevos para la intérprete, pues cada cambio en su imagen genera debate. Mientras algunos internautas aseguran que se trata de una cirugía estética, otros mencionan que podría ser resultado de maquillaje, ángulos de cámara o incluso filtros en sus fotografías.

Ángela Aguilar / Especial

¿Qué otras polémicas ha enfrentado Ángela Aguilar?

La hija de Pepe Aguilar ha estado envuelta en distintas controversias más allá de su aspecto físico. Una de las más comentadas fue el inicio de su relación con Christian Nodal, lo que provocó fuertes críticas debido a que el cantante recién había sido padre con Cazzu.

El romance desató señalamientos sobre infidelidad y acaparó titulares en medios y redes.

Otra polémica ocurrió cuando Ángela Aguilar lanzó su más reciente álbum producido por ella misma, el cual tuvo un recibimiento menor al esperado. Posteriormente, enfrentó dificultades para vender boletos en su gira por Estados Unidos, incluso recientemente canceló algunas fechas.

También recibió críticas por un discurso en Las Vegas, donde habló junto a su padre sobre la importancia de los “migrantes legales” en Estados Unidos, lo que generó reacciones negativas en redes sociales. Estos episodios han mantenido a Ángela Aguilar en el ojo público, convirtiéndola en una de las figuras más comentadas del espectáculo.

