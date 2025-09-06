Emiliano Aguilar destapa detalles íntimos de su relación con Ángela Aguilar: “Pasaron unas cosas”

Durante una entrevista con Javier Ceriani, Emiliano Aguilar dio declaraciones sobre su hermana Ángela Aguilar que llegan en un momento clave, pues desde hace algunos meses él ha protagonizado desencuentros públicos con su padre Pepe Aguilar, con Christian Nodal y con otros miembros de la familia. A esto se suman las indirectas en redes sociales, mensajes filtrados y apodos que han avivado las tensiones familiares, dejando claro que los conflictos no se limitan al ámbito privado. Ahora dice cómo se lleva con Ángela Aguilar. ¡Te contamos!

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales

¿Cómo se lleva Emiliano Aguilar con su hermana Ángela Aguilar?

En entrevista con Javier Ceriani, Emiliano Aguilar reveló cómo se llevaba con su hermana Ángela Aguilar. Según su testimonio, ella era la única persona dentro de la familia con la que mantenía comunicación constante.

“Les voy a decir la neta, al principio la relación con mi hermana sí estaba chida. No hablaba con nadie más, ni con mi papá, ni mis hermanos, pero con ella sí” Emiliano Aguilar

Sin embargo, reconoció que esa cercanía se rompió debido a ciertos episodios que no quiso detallar:

“Pasaron unas cosas que no quiero decir y desde ahí. Pasaron muchas cosas, pero antes sí teníamos una relación chida. Yo era el único que la defendía de todos” Emiliano Aguilar

Actualmente, Emiliano prefiere mantenerse al margen de su familia paterna y explicó que tomar distancia ha sido una decisión para proteger su estabilidad mental:

“Es mejor estar alejados de ese tipo de cosas porque te dañan mentalmente. Ahorita estoy tranquilo, me voy a defender”. Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar explota contra Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Por qué se pelearon Emiliano Aguilar y su familia?

El distanciamiento entre Emiliano y el resto de la familia Aguilar se ha hecho cada vez más evidente. En junio de 2024, el primogénito de Pepe lanzó un comentario en redes sociales que generó controversia. Luego de que su padre compartiera una fotografía familiar de la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, Emiliano Aguilar respondió con un “GPI” (“gracias por invitar”), evidenciando públicamente su ausencia.

El silencio también se intensificó tras un concierto en el Hollywood Bowl en agosto de 2025 donde los Aguilar defendieron a los migrantes “legales”. La postura de su padre desató la molestia de Emiliano, quien comenzó a compartir mensajes y críticas a través de sus redes sociales.

“Nomás quiero hacer una pregunta rápido, para todos, ¿cuál es la diferencia de ser un mexicano-americano legal y un mexicano-americano ilegal? ¿Cuál es la diferencia? Todos somos mexicanos y viva México” Emiliano Aguilar

Los comentarios de Emiliano generaron una respuesta través de la cuenta de Instagram del perro pug de la dinastía Aguilar.

El perrito publicó una imagen simulando la casa de Emiliano con un controvertido mensaje al que el reaccionó diciéndoles “familia de perros”, para luego ventilar una presunta conversación que tuvo con Nodal quien lo habría llamado mantenido.

Emiliano Aguilar compartió mensaje de Christian Nodal / Redes sociales

¿Qué mensajes e indirectas ha lanzado Emiliano Aguilar a la dinastía Aguilar?

Las declaraciones de Emiliano Aguilar contra Ángela y Nodal no son nuevas. En televisión, llegó a expresar frases que muchos interpretaron como indirectas hacia su familia y a otros artistas del medio: “Puedes tener la voz de Dios, pero si eres mamón, eres mamón”, dijo en una ocasión, en redes señalaron que se referiría a Nodal o incluso a su hermana Ángela y su papá Pepe Aguilar.

A esto se suma que hace unos días publicó una historia de Instagram en la que se menciona a dos personajes: ‘El Nopal’ y ‘la Pelona’, internautas aseguraron que se refería a Ángela Aguilar y Christian Nodal.

