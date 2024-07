Emiliano Aguilar reacciona a la boda de su hermana Ángela con Nodal ¡le manda mensaje a Cazzu!

El pasado miércoles 24 de julio se dio a conocer que Ángela Aguilar y Christian Nodal tomaron la decisión de casarse. Los cantantes protagonizaron una romántica boda en la hacienda San Gabriel de las Palmas en Amacuzac, cerca de Tequesquitengo, Morelos.

El periodista español Jomari Goyso confirmó que la boda fue muy íntima, ya que solo hubo 45 invitados, entre amigos y familia cercana de la pareja.

Boda Ángela Aguilar y Christian Nodal / YT/ X / IG

Emiliano, hijo mayor de Pepe Aguilar, deja entrever que no fue invitado a la boda

Hace unas horas, Pepe Aguilar compartió unas fotografías de la boda de Ángela y Christian Nodal en las cuales se observa a la familia Aguilar y los padres de Nodal. Sin embargo, uno de los ausentes en la gran foto familiar fue Emiliano Aguilar, hijo mayor del intérprete de ‘Miedo’.

Después que las fotografías se volvieron virales en redes sociales, varios internautas se percataron de que Emiliano reaccionó a dichas imágenes con la abreviatura “GPI”.

Dicha abreviatura “GPI” significa “gracias por invitar”, y es utilizada principalmente de manera sarcástica para reclamar a otra persona que no fue invitada a un evento.

Emilio Aguilar hace polémicos comentarios sobre la boda de Ángela Aguilar y Nodal / Instagram: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Pero eso no fue todo, ya que usuarios en redes sociales se percataron que Emiliano Aguilar también reaccionó a una fotografía de Cazzu, ex pareja sentimental de Nodal y con quien tiene una hija en común.

Emiliano Aguilar se hizo presente en una reciente publicación de Cazzu en su cuenta de Instagram, que es un corto video de ella. El ahora rapero le escribió unos emojis de fuego, que podrían ser interpretados como un coqueteo o que él ‘la está chuleando’, podría ser una manera de decirle ¡que le parece atractiva!.

Sin duda, estos comentarios de Emiliano Aguilar en redes sociales no pasaron desapercibidos y han generado cualquier tipo de especulaciones. ¡La cosa está que ard3! ¿Será que hay un marcado distanciamiento de Emiliano con el resto de la familia Aguilar?

Emilio Aguilar hace polémicos comentarios sobre la boda de Ángela Aguilar y Nodal / Instagram: @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Pepe Aguilar confirma distanciamiento con su hijo mayor, Emiliano Aguilar

En las últimas semanas, Emiliano Aguilar, hijo mayor del reconocido cantante Pepe Aguilar, reveló su incursión en el mundo del rap, un género musical que contrasta notablemente con el estilo regional mexicano que caracteriza a su familia.

A raíz de esta noticia, Pepe Aguilar ofreció una entrevista en el canal de YouTube de Don Francisco, donde habló abiertamente sobre la relación actual con su hijo mayor.

Durante la conversación, el intérprete de ‘Por mujeres como tú' admitió que la relación con Emiliano no está en su mejor momento: “Desgraciadamente en este momento no hay relación porque él no quiere… es su rollo. Él tendrá que hacer con su vida lo que crea. Yo lo amo y he estado dispuesto y estuve dispuesto y ahí están las puertas abiertas”.

Además, Pepe Aguilar compartió que sigue de cerca la vida de su hijo a través de las redes sociales, a pesar del distanciamiento: “Quiero empezar a rapear, lo he visto en sus redes sociales… y me hizo abuelo. Es bueno (en el rap), lo he visto, a mí no me gusta mucho el rap y es bueno”.