¿Se arrepienten? Familia Aguilar borra la supuesta burla a Emiliano Aguilar y él no se queda callado

La polémica dentro de la dinastía Aguilar subió de nivel después de que en la cuenta de Instagram de la mascota familiar se compartiera un mensaje que parecía ir directo contra Emiliano Aguilar, el hijo distanciado de Pepe Aguilar. Aunque el post fue eliminado horas más tarde, el primogénito del cantante no lo dejó pasar y lo exhibió públicamente. ¡Aquí hay tensión!

Lee: ¿Exesposa de Pepe Aguilar tacha de mentiroso al cantante tras declaraciones de la crianza de Emiliano Aguilar

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Cuál fue el origen del pleito entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar?

El distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo mayor Emiliano Aguilar no es nuevo, pero recientemente volvió a ser tema de conversación luego de que el cantante de Mujeres como tú hablara sobre Carmen Treviño, madre de Emiliano. En una entrevista, Pepe aseguró que ella lo abandonó llevándose cosas de su casa y sugirió que fue la culpable del quiebre con su hijo.

Emiliano no tardó en reaccionar con enojo. Desde sus redes sociales escribió: “Así no se habla de la madre de tus hijos, ni aunque fuera verdad”, exigiendo respeto hacia su mamá. El joven destacó que ha estado distanciado de su padre durante años y que fue Treviño quien siempre lo apoyó: “Mi jefa se la rifó. Gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás”.

Con un tono desafiante, cuestionó qué haría cualquiera si su papá, siendo una figura mediática, hablara mal de su madre frente a todos:

“¿Qué harían ustedes si tuvieran un jefe con influencia sobre los medios y en una entrevista habla mal de su mamá? ¿Qué harían?”. Emiliano Aguilar

La propia Carmen Treviño celebró la defensa de su hijo y le dedicó un mensaje público: “No se vale, juntos lo sufrimos, tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias mi soldado”.

No te pierdas: Este es el supuesto acuerdo prenupcial de Christian Nodal y Ángela Aguilar: ¿Tienen vigencia hasta 2027?

¿Pepe Aguilar se burló de Emiliano Aguilar desde la cuenta de Instagram de el Gordo el pug?

En plena ola de declaraciones, apareció una publicación en Instagram que encendió aún más la controversia. Desde la cuenta del pug de la familia Aguilar, Gordo el pug Aguilar, se subió una foto en la que el perrito aparecía frente a una alberca, muy parecida a la que suele usar Emiliano Aguilar en sus videos.

La descripción de la foto decía: “Les tengo una pregunta”, acompañada de un emoji sonriente. Aunque no se mencionó a Emiliano por su nombre, los fans lo interpretaron como una indirecta y comenzaron a reaccionar.

Algunos aplaudieron la supuesta “ocurrencia” de Pepe Aguilar, mientras que otros lo criticaron duramente por burlarse de su hijo. Entre los comentarios se podían leer:



“Qué estupidez, burlándose de Emiliano”

“Aparte de mal cantante, mal padre” y

“Hoy es viernes de funa jaja”.

Incluso Leonardo Aguilar, hermano de Emiliano, celebró la publicación, lo que avivó aún más la polémica.

Emiliano Aguilar, sí vio la publicación y más que indignarse no se quedó atrás y respondió en los comentarios: “Wacha hasta usan el perfil de un perro para insultar”. Después lanzó una advertencia intrigante: “El perro va a estar conmigo en esto, esperen una noticia y una pregunta que les va dejar con la boca abierta, se los aseguro”. Al parecer la advertencia llegó a quien maneja las redes de Gordo, el perrito de la familia, pues se borró la publicación, pero Emiliano, no lo dejo pasar.

Mira: Pepe Aguilar revelan lo que cobra por concierto y en redes señalan que ¡es carísimo!

El hijo de Pepe Aguilar no se quedó callado y lanzó una advertencia en redes.

¿Por qué la familia Aguilar eliminó la publicación en Instagram de el Gordo el pug y qué respondió Emiliano Aguilar?

La mañana del 30 de agosto, la publicación desapareció del perfil del pug Aguilar. La foto ya no estaba visible y fue Emiliano Aguilar quien se encargó de remarcarlo públicamente.

En sus redes sociales escribió con dureza: “¿Por qué borraron la foto del perro insultándome? Que pin… pocos huev… Definitivamente, somos de diferente madera”, dejando claro que la supuesta broma de su familia no le causó gracia y que no piensa dejar pasar más ataques disfrazados de chistes.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha dado declaraciones al respecto ni ha explicado por qué la publicación fue retirada. En redes, los seguidores se dividen entre quienes creen que todo fue una broma malinterpretada y quienes aseguran que se trató de una burla abierta contra Emiliano. Lo cierto es que la pelea pública entre padre e hijo está lejos de apagarse.