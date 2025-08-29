¿Exesposa de Pepe Aguilar tacha de mentiroso al cantante tras declaraciones de la crianza de Emiliano Aguilar?

La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, la polémica involucra al patriarca del clan, Pepe Aguilar, su expareja, Carmen Treviño y su hijo mayor, Emiliano Aguilar. Las recientes declaraciones del intérprete de ‘Por mujeres como tú’ en ‘Ventaneando’ han detonado una ola de reacciones, encabezadas por Emiliano, quien se ha mostrado visiblemente molesto por los supuestos ataques injustificado hacia su madre. ¿Qué respondió Treviño?

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su expareja, Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar, en entrevista?

El conflicto surgió a raíz de una entrevista que Pepe Aguilar concedió al programa ‘Ventaneando’, dirigido por Pati Chapoy. Durante la charla, el cantante habló acerca de su vínculo con Emiliano Aguilar, su hijo mayor, y las razones de su distanciamiento.

De acuerdo con Aguilar, no fue él quien se alejó de su hijo, sino que atribuyó la separación a Carmen Treviño, se exesposa.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó... Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años”. Pepe Aguilar

Este comentario no pasó desapercibido para Emiliano Aguilar, quien no solo desaprobó las declaraciones hacia él y su madre, sino que también respondió de manera tajante al intérprete de ‘Prometiste’.

“Así no se habla de la madre de tus hijos, ni aunque fuera verdad”, escribió Emiliano. Además, reveló que hace tiempo rompió toda relación con su padre y que no mantiene contacto con él desde hace años.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar / Redes sociales y canva

¿Qué respondió Emiliano Aguilar a las declaraciones de su padre, Pepe Aguilar, en ‘Ventaneando’?

Mediante sus redes sociales, Emiliano Aguilar publicó un fragmento de dicha entrevista entre Pepe Aguilar y Pati Chapoy en exclusiva con ‘Ventaneando’, además respondió con visible molestia:

“Mi jefa se la rifó. Gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa p*nche manera”. Emiliano Aguilar

En un emotivo mensaje, reconoció la lucha de Carmen Treviño por sacarlo adelante sin apoyo, algo que, asegura, nunca ha sido reconocido públicamente.

Por último, finalizó compartiendo otro post en su cuenta de Instagram junto a un vídeo suyo y preguntando al aire: "¿Qué harían ustedes si tuvieran un jefe con influencia sobre los medios, y que cada cosa que dice es escuchada por todos, y en una entrevista habla mal de su mamá? ¿Qué harían?”

¿Qué le respondió Carmen Treviño a Pepe Aguilar sobre su entrevista en Ventaneando?

Por su parte, la mamá de Emiliano Aguilar, Carmen Treviño, respondió en un comentario en el vídeo publicado por su hijo, Emiliano Aguilar. Esto dijo:

“Te amo mi Emy. Ya llegó el momento en que no hay que callar… No se vale, juntos lo sufrimos, tantas mentiras que hemos aguantado durante tantos años y sin voz. Mi apoyo incondicional siempre. No más mentiras. Gracias mi soldado” Carmen Treviño, vía redes sociales

Emiliano también compartió un video en el que su abuelo, el legendario Antonio Aguilar, habla sobre la importancia de la dignidad y el respeto. “¿ Así o más claro? Nomás para que no se les olvide (nunca hay qué humillar), palabras sabias del mero jefe ”, posteó el joven, en aparente alusión al comportamiento de su padre.

Por ahora, ni Pepe Aguilar ni otros miembros de la familia han respondido a las acusaciones de Emiliano.



