Emiliano Aguilar explota contra su papá, Pepe Aguilar, asegura que habló mal de su mamá, Carmen Treviño, VIDEO

La dinastía Aguilar vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un nuevo y fuerte desencuentro entre Pepe Aguilar y su hijo mayor, Emiliano Aguilar. El rapero, que debutó en 2024 en la escena musical urbana, reaccionó con dureza a declaraciones de su padre sobre Carmen Treviño, su madre y exesposa del intérprete de regional mexicano. ¿Qué dijeron?

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre su exesposa Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar?

El origen del conflicto fue una entrevista que Pepe Aguilar ofreció al programa Ventaneando, conducido por Pati Chapoy. En la conversación, el cantante habló abiertamente sobre su relación con Emiliano y los motivos de su distanciamiento.

Según Aguilar, él no fue quien se alejó de su hijo, sino que fue Carmen Treviño quien lo separó de él.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó... Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse. No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años”. Pepe Aguilar

Lejos de ser una declaración aislada, el comentario llegó a Emiliano Aguilar, quien rápidamente reprobó cualquier mensaje dedicado a él y a su madre y respondió contundentemente a Pepe.

Mira: Pepe Aguilar, tras polémica entrevista de Christian Nodal, reaparece y dice: “El mejor momento”

Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Qué respondió Emiliano Aguilar a las declaraciones de Pepe Aguilar sobre Carmen Treviño?

A través de sus redes sociales, Emiliano Aguilar publicó un fragmento del programa Ventaneando, en el que se difundió la conversación de Pepe y Chapoy y respondió enérgicamente:

“Mi jefa se la rifó. Gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás. Los trapos se lavan en casa, no de esa pinche manera”. Emiliano Aguilar, vía redes sociales

Además, compartió un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, en el que suelta una pregunta al aire tras las declaraciones de Pepe Aguilar en compañía con Pati Chapoy. Emiliano Aguilar pregunta lo siguiente:

"¿Qué harían ustedes, si tuvieran un jefe que tuviera a los medios arriba de él y cualquier cosa que dice, los medios lo escuchan, y en una entrevista habla mal de tu mamá? ¿Qué harían?”, con visible molestia.

Emiliano compartió el post con un texto, señalando que se iba a tomar un descanso y que era la última pregunta que hacía por un buen rato.

Te puede interesar: ¿Ángela Aguilar predijo su boda con Christian Nodal? Reviven en redes polémico video

Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar / Redes sociales

¿Por qué Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar no llevan una buena relación?

La tensión entre padre e hijo no es nueva. Aunque Pepe Aguilar incluyó a Emiliano Aguilar en su vida familiar tras casarse con Aneliz Álvarez Alcalá en 1997, la relación se fue desgastando con el tiempo. Un punto de quiebre ocurrió en 2017, cuando Emiliano fue arrestado por intentar ingresar ilegalmente a ciudadanos chinos a Estados Unidos.

En ese entonces, Pepe se deslindó públicamente del incidente. Sin embargo, Carmen Treviño aseguró en televisión estadounidense que Aguilar había ayudado a su hijo en privado: “El papá lo quiere mucho y si dijo lo que dijo, lo hizo por vacilar”.

La relación nunca se recuperó del todo. La gota que derramó el vaso fue su exclusión de la boda de su hermana Ángela con Christian Nodal. Emiliano reaccionó con ironía en Instagram comentando “GPI” (Gracias por invitar) en una publicación de Pepe Aguilar, dejando en claro que no fue considerado parte del evento familiar.

Desde entonces, no solo ha tenido enfrentamientos públicos con su padre, sino también con sus hermanos Ángela y Leonardo, a quienes ha criticado por algunas declaraciones que han hecho. Sobre todo por la situación de los migrantes en Estados Unidos.

Lee: Pepe Aguilar vuelve a defender a Ángela Aguilar del ‘hate'; dice que es “moda": “Hay más gente que la quiere”